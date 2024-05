Eurovision 2024: video e testo di Ulveham di Gåte (Norvegia)

Ulveham è il titolo della canzone con cui il gruppo musicale norvegese Gåte rappresenta la Norvegia all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il brano è un’interpretazione moderna di una ballata medievale norvegese nota come Møya i ulveham (La ragazza nella pelle di lupo). Il contenuto lirico della versione originale del pezzo attinge, infatti, da un manoscritto risalente alla metà del XIX secolo e proveniente dalla contea norvegese di Telemark.

Il video ufficiale

Testo Ulveham di Gåte

Eg var meg så ven og fager ei møy

Med stimoder vond, mi moder ho døy

Ho skapte meg om til eit svær og ei nål

Og sende meg av ti kongens gård

Og vreida mi stimoder kjende mest

Når alle dei gillaste lika meg best

Ho gav meg ein ham som ulve grå

Ho svor meg til einsam i skogjen gå

Og aldri blir eg heil og god

Før eg fær drukkje min broders blod

Testo in inglese

I was a very fine and beautiful maiden

With an evil stepmother. My mother had died.

She transformed me into a sword and a needle

And sent me off to the King’s estate.

The wrath of my stepmother grew

When all the fine people loved me most.

She gave me the hide of a grey wolf

And forced me to go into the woods alone.

And I would never be whole and good

Before I had drunk of my brother’s blood.

Traduzione Ulveham di Gåte

Ero una fanciulla molto bella e raffinata

Con una matrigna cattiva. Mia madre era morta.

Mi ha trasformato in una spada e un ago

E mi ha mandato nella tenuta del re.

L’ira della mia matrigna crebbe

Quando tutte le brave persone mi amavano di più.

Mi ha dato la pelle di un lupo grigio

E mi ha costretto ad andare nel bosco da sola.

E non sarei mai stata integra e buona

Prima di bere il sangue di mio fratello.

Cosa ne pensate della canzone della Norvegia ad Eurovision 2024?