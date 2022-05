Eurovision 2022: scopri la magia delle passate edizioni con Wallapop

L’Eurovision Song Contest è ormai alle porte e quest’anno l’Italia farà da cornice a questo evento internazionale, che si terrà infatti nella splendida Torino, dal 10 al 14 maggio.

L’Italia è stata protagonista della manifestazione sin dalla prima edizione tenutasi nel 1956. Ma per vedere un italiano salire sul gradino più alto del podio bisognerà aspettare il 1964 con Gigliola Cinquetti che trionferà con il suo brano Non ho l’età.

Il nostro paese si è aggiudicato il primo posto in questa manifestazione per ben tre volte, l’ultima proprio l’anno scorso con il trionfo dei Måneskin che hanno riportato l’evento in Italia, dopo 30 anni dall’ultima vittoria, dove a far primeggiare il Belpaese fu Toto Cutugno con la sua Insieme: 1992.

L’Eurovision Song Contenst è stata una vetrina importante per molti cantanti internazionali. Come gli indimenticabili e iconici ABBA che nel 1974 hanno conquistato il pubblico europeo con il loro brano Waterloo.

