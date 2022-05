I BTS tornano con l’album raccolta Proof, fuori dal 10 giugno

La band icona del K-Pop, BTS, annuncia un nuovo progetto, l’album antologico Proof in uscita in tutto il mondo venerdì 10 giugno 2022.

Come si legge in una nota stampa diffusa da BIGHIT MUSIC, i BTS celebrano il loro 9° anniversario dalla fondazione della band nel 2013 con questo nuovo progetto musicale, per ringraziare tutti i fan (ARMY) del loro supporto in questi anni.

L’album antologico racchiude la storia dei BTS in questi 9 anni, è uno sguardo rivolto alla carriera straordinaria di questo gruppo, pronto ad un nuovo capitolo.

Proof includerà 3 CD con una selezione di tracce differenti (inclusi tre nuovi brani) che rifletterà i pensieri e le idee dei membri della band riferendosi al passato, presente e futuro.

La storia della band sud-coreana

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o Beyond the Scene, sono il gruppo sudcoreano più famoso al mondo. La band ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il globo fin dal loro debutto nel 2013.

I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Apprezzati per la loro musica autentica e auto-prodotta, per le performance strabilianti e per il loro modo unico di interagire coi fan, i BTS sono diventate delle vere e proprie icone pop del 21° secolo, infrangendo numerosi record mondiali.

Attraverso la diffusione di messaggi positivi e campagne come quella di “Love my self” (Ama te stesso) o il loro discorso alle Nazioni Unite “Speak Yourself “(“Prendi parola”), la band ha mobilitato milioni di fan in tutto il globo (soprannominati “gli ARMY”).

I BTS ad oggi hanno collezionato 6 n.1 in classifica Billboard Hot 100 in poco più di un anno. Si sono esibiti inoltre in stadi sold-out in tutto il globo. Sono anche stati nominati dal TIME, “Entertainer of the Year” nel 2020.

Per due anni consecutivi i BTS sono stati nominati come “Miglior Gruppo dell’anno” ai Grammy Awards. E hanno ricevuto numerosi premi e onorificenze ai Billboard Music Awards, American Music Awards (Artisti dell’anno) e agli MTV Video Music Awards.