Eurovision 2022: Mahmood e Blanco interrotti da una protesta sul red carpet

Dopo quasi due ore di attesa Mahmood e Blanco sono finalmente stati annunciati sul turquoise carpet della cerimonia d’apertura di Eurovision 2022, ma sono stati improvvisamente interrotti.

I due cantati che rappresenteranno l’Italia alla gara canora europea erano appena arrivati nella postazione delle interviste sul tappeto turchese, dove Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi avevano iniziato a porre le prime domande. Dopo pochi minuti, però, l’atmosfera di festa è stata interrotta da delle urla che arrivavano da dietro la telecamera; Mahmood era pronto a scappare, mentre Riccardo sembrava molto interessato a cosa stava succedendo.

Ecco il video di quello che è successo a Mahmood e Blanco:

A quanto pare si trattava di un uomo che protestava contro l’inquinamento ed il cambiamento climatico e che ha colto l’occasione dell’intervista di Mahmood e Blanco per far sentire la sua voce. Ovviamente non era ne il modo, ne il momento adatto. L’unico divertito dalla situazione sembrava essere Blanco, che ha commentato: “E’ stata tipo un’invasione di campo. Grande mi piacciono queste cose” ha commentato il cantante.

Lo show

Se siete degli appassionati dell’Eurovision, conoscerete a memoria ogni momento. Ma se ancora non li avete chiari in mente ecco quello che dovete sapere.

La prima semifinale si svolgerà martedì 10 maggio e vedrà protagonisti i primi 17 paesi in gara, che si sfideranno per l’accesso alla finale. Una sorte simile toccherà a chi si esibirà nella seconda semifinale, giovedì 12 maggio, dove i paesi in gara saranno 18. Ci saranno in questa semifinale anche due nostre conoscenze: Achille Lauro per San Marino e Emma Muscat per Malta!

Gran finale il 14 maggio dove verrà decretato il vincitore e dove si esibirà dal vivo, finalmente, anche l’Italia con Mahmood e Blanco.