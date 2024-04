Eurovision 2024: video e testo di Unforgettable di Marcus & Martinus (Svezia)

Unforgettable è il titolo del brano con cui Marcus & Martinus rappresentano la Svezia all’Eurovision Song Contest 2024.

Marcus & Martinus è un duo musicale norvegese formatosi nel 2012 e composto dai gemelli Gunnarsen, originari di Trofors.

Il loro compito è quello di rappresentare il Paese vincitore in carica dell’Eurovision che lo scorso anno ha portato a casa la vittoria con il brano Tattoo di Loreen.

Il video ufficiale del brano

Testo Unforgettable di Marcus & Martinus

She comes alive at night

When her prey’s asleep

Make your eyes go blind

And now you’re in too deep

She’s gonna chew you up

And leave you empty, hollow

Then she’ll spit you out

Anyway I follow

She’s gonna hurt you bad

But it feels so good

I don’t care

No I don’t care

You better know she’s dangerous

She is unforgettable

And it feels so good it hurts

She is unforgettable

Whoah

She’s unforgettable

She’s unforgettable

She’s unforgettable

Her love is venomous

It’s getting serious

She’s gonna chew you up

And leave you empty, hollow

Then she’ll spit you out

Anyway I follow

She’s gonna hurt you bad

But it feels so good

I don’t care

No I don’t care

You better know she’s dangerous

She is unforgettable

And it feels so good it hurts

She is unforgettable

Whoah

She’s unforgettable

She’s unforgettable

She’s unforgettable

Her love

Is dangerous

And I know it

It’s venomous

Cause I feel it

Inside of me

She’s unforgettable

Her love

Is dangerous

And I know it

It’s venomous

Cause I feel it

Inside of me

Traduzione Unforgettable di Marcus & Martinus

Si anima di notte

Quando la sua preda dorme

Rendi i tuoi occhi ciechi

E ora sei troppo coinvolto

Ti masticherà

E lasciarti vuoto, vuoto

Poi ti sputerà fuori

Comunque seguo

Ti farà molto male

Ma è così bello

Non mi interessa

No, non mi interessa

Faresti meglio a sapere che è pericolosa

Lei è indimenticabile

E ci si sente così bene che fa male

Lei è indimenticabile

Whoah

È indimenticabile

È indimenticabile

È indimenticabile

Il suo amore è velenoso

La situazione sta diventando seria

Ti masticherà

E lasciarti vuoto, vuoto

Poi ti sputerà fuori

Comunque seguo

Ti farà molto male

Ma è così bello

Non mi interessa

No, non mi interessa

Faresti meglio a sapere che è pericolosa

Lei è indimenticabile

E ci si sente così bene che fa male

Lei è indimenticabile

Whoah

È indimenticabile

È indimenticabile

È indimenticabile

Il suo amore

È pericoloso

E lo so

È velenoso

Perché lo sento

Dentro di me

È indimenticabile

Il suo amore

È pericoloso

E lo so

È velenoso

Perché lo sento

Dentro di me

Cosa ne pensate della canzone della Svezia ad Eurovision 2024?