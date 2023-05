Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Tattoo di Loreen (Svezia)

Loreen rappresenta la Svezia all’Eurovision Song Contest 2023 con il suo brano in lingua inglese Tattoo.

La cantante si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di Tattoo di Loreen (Svezia)

Il testo di Tattoo di Loreen (Svezia) a Eurovision 2023

I don’t wanna go

But baby we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo

I’m letting my hair down

I’m taking it cool

you got my heart in your hand

Don’t lose it my friend

It’s all that I got

And now violins playing and the angels crying

when the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo

Oh, I don’t care about them all

Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo

All I care about is love

Oh oh oh

All I care about is love

You stuck on me like a tattoo

Traduzione

Non voglio andare

Ma baby lo sappiamo entrambi

Questo non è il nostro momento

È il momento di salutarci

Fino a quando ci incontriamo di nuovo

Perché questa non è la fine

Verrà un giorno

Quando troveremo la nostra strada

I violini suonano e gli angeli piangono

Quando le stelle si allineeranno allora io ci sarò

No, non mi interessano tutti

Perché tutto ciò che voglio è essere amato

E mi importa solo di te

Mi sei rimasto addosso come un tatuaggio

No, non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia

Solo per avvicinarti a te

Mi sei rimasto addosso come un tatuaggio

Mi sto sciogliendo i capelli

Lo sto prendendo bene

hai il mio cuore in mano

Non perderlo amico mio

È tutto quello che ho

E ora i violini suonano e gli angeli piangono

quando le stelle si allineeranno, allora sarò lì

No, non mi interessano tutti

Perché tutto ciò che voglio è essere amato

E mi importa solo di te

Mi sei rimasto addosso come un tatuaggio

No, non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia

Solo per avvicinarti a te

Mi sei rimasto addosso come un tatuaggio

Oh, non mi importa di tutti loro

Perché tutto ciò che voglio è essere amato

E mi importa solo di te

Mi sei rimasto addosso come un tatuaggio

Non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia

Solo per avvicinarti a te

Mi sei rimasto addosso come un tatuaggio

Tutto quello che mi interessa è l’amore

Oh oh oh

Tutto quello che mi interessa è l’amore

Mi sei rimasto addosso come un tatuaggio

