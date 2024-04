Eurovision 2024: video e testo di Always On The Run di ISAAK (Germania)

Always On The Run è il titolo del brano con cui ISAAK rappresenta la Germania all’Eurovision Song Contest 2024.

Cantante e polistrumentista (sa suonare l’ukulele, oltre alla chitarra, la batteria e il piano), Isaak ha partecipato alla versione tedesca di X Factor ed è stato nel 2021 il vincitore di Show your talent.

Prima di raggiungere questo traguardo, ha maturato un rapporto molto speciale con il suo pubblico in qualità di artista di strada.

Testo Always On The Run di ISAAK

I am nothing but the average

Even though I‘m special to some

I can’t refuse I‘m going under

No one gives a … about what’s soon to come

What’s soon to come

I know my blessing with the privilege

Of doing anything I want

But I don’t feel like getting stronger

In my mind it’s just a game that can’t be won

That can’t be won

I‘m always on the run, run, run, run

Close but never done, done, done, done

I can’t break out when I‘m free

Lost in my own identity

I‘m on the run, run, run, run

I‘m always on the

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

All I do is keep my head up

But it’s time to keep the pace

Like I‘m haunted by the voices

Deep within oh they‘re just never gonna fade (run na na eh, run na na eh)

Not gonna fade

I‘m always on the run, run, run, run

Close but never done, done, done, done

I can’t break out when I‘m free

Lost in my own identity

I‘m on the run, run, run, run

I‘m always on the

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run from the silence

Screaming for guidance

Who am I fighting for

Get out of my head

I‘m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence

Screaming for guidance

Who am I fighting for

Get out of my head

I‘m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence

Screaming for guidance

Who am I fighting for

Get out of my head

I‘m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence

Screaming for guidance

Traduzione Always On The Run di ISAAK

Non sono altro che la media

Anche se per alcuni sono speciale

Non posso rifiutarmi di affondare

A nessuno frega… di quello che accadrà presto

Cosa accadrà presto

Conosco la mia benedizione con il privilegio

Di fare tutto ciò che voglio

Ma non ho voglia di diventare più forte

Nella mia mente è solo una partita che non può essere vinta

Non è possibile vincere

Sono sempre di corsa, corro, corro, corro

Vicino ma mai fatto, fatto, fatto, fatto

Non posso evadere quando sono libero

Perso nella mia identità

Sono di corsa, corro, corro, corro

Sono sempre sul

Corri na na eh, corri na na eh

Corri na na eh, corri na na eh

Corri na na eh, corri na na eh

Corri na na eh, corri na na eh

Tutto quello che faccio è tenere la testa alta

Ma è ora di tenere il passo

Come se fossi perseguitato dalle voci

Nel profondo, oh, non svaniranno mai (corri na na eh, corri na na eh)

Non svanirà

Sono sempre di corsa, corro, corro, corro

Vicino ma mai fatto, fatto, fatto, fatto

Non posso evadere quando sono libero

Perso nella mia identità

Sono di corsa, corro, corro, corro

Sono sempre sul

Corri na na eh, corri na na eh

Corri na na eh, corri na na eh

Corri na na eh, corri na na eh

Corri na na eh, corri na na eh

Scappa dal silenzio

Urlando per chiedere consiglio

Per chi sto combattendo

Esci dalla mia testa

Sono così malato e stanco

Non posso più farlo

Scappa dal silenzio

Urlando per chiedere consiglio

Per chi sto combattendo

Esci dalla mia testa

Sono così malato e stanco

Non posso più farlo

Scappa dal silenzio

Urlando per chiedere consiglio

Per chi sto combattendo

Esci dalla mia testa

Sono così malato e stanco

Non posso più farlo

Scappa dal silenzio

Urlando per chiedere consiglio

Cosa ne pensate della canzone della Germania ad Eurovision 2024?