Eurovision 2024: video e testo di Titan di Besa (Albania)

Titan è la canzone con cui la cantante albanese Besa Kokëdhima (nota come Besa) rappresenta l’Albania all‘Eurovision Song Contest che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il video ufficiale del brano

Testo Titan di Besa

We stand eye to eye

You try and set a fire

Just to watch me burn

It’s like you don’t know

That I will survive

Learned how to stay alive

Come and throw your flames

‘Cause it’s all in vain, oh

Even if I fall, I’m gon’ get up

I’ll be standing tall, proud, with my head up

Go ‘head and give your best shot

I won’t go down, I’ll never break

Like a titan, I’ll be brave

Toni-i-i-ight, I’ll ri-i-i-ise

I won’t give up, fight ‘til the end

Every tear’s gonna ricochet

I ri-i-i-ise, rise

I’m a titan in disguise

I bet you thought that I would crumble, but I won’t

You thought I wouldn’t make it out hеre on my own

You thought you’d see me broken, I’m goin’ strong

Still goin’ strong, mm

Got an armor ‘round my hеart, it’s unbreakable

Got my feet on the ground, I’m unshakable

And if you think I won’t survive, then you’re so wrong

You’re so wrong

I won’t go down, I’ll never break

Like a titan, I’ll be brave

Toni-i-i-ight, I’ll ri-i-i-ise

I won’t give up, fight ‘til the end

Every tear’s gonna ricochet

I ri-i-i-ise, rise

I’m a titan in disguise

I-I-I-I, I-I-I-I

I-I-I-I-I

I won’t go down, I’ll never break

Like a titan, I’ll be brave

Toni-i-i-ight, I’ll ri-i-ise

I won’t give up, fight ‘til the end

Every tear’s gonna ricochet

I ri-i-i-ise, rise

I’m a titan in disguise

I-I-I-I, I-I-I-I

I-I-I-I-I (Ohh, like a titan in disguise)

I-I-I-I, I-I-I-I

I-I-I-I-I (I’m a titan in disguise)

Traduzione Titan di Besa

Siamo faccia a faccia

Cerchi di appiccare un fuoco

Solo per guardarmi bruciare

È come se non lo sapessi

Che sopravvivrò

Ho imparato a rimanere in vita

Vieni e lancia le tue fiamme

Perché è tutto invano, oh

Anche se cado, mi rialzerò

Starò in piedi, orgoglioso, con la testa alta

Vai avanti e fai del tuo meglio

Non cadrò, non mi romperò mai

Come un titano, sarò coraggiosa

Toni-i-i-ight, mi ri-i-i-ise

Non mi arrenderò, combatterò fino alla fine

Ogni lacrima rimbalzerà

Mi alzo, mi alzo

Sono un titano sotto mentite spoglie

Scommetto che pensavi che sarei crollato, ma non lo farò

Pensavi che non ce l’avrei fatta a venire qui da solo

Pensavi che mi avresti visto distrutto, sto andando forte

Vado ancora forte, mm

Ho un’armatura attorno al mio cuore, è indistruttibile

Ho i piedi per terra, sono irremovibile

E se pensi che non sopravvivrò, allora ti sbagli di grosso

Ti sbagli così tanto

Non cadrò, non mi romperò mai

Come un titano, sarò coraggioso

Toni-i-i-ight, mi ri-i-i-ise

Non mi arrenderò, combatterò fino alla fine

Ogni lacrima rimbalzerà

Mi alzo, mi alzo

Sono un titano sotto mentite spoglie

I-I-I-I, I-I-I-I

I-I-I-I-I

Non cadrò, non mi romperò mai

Come un titano, sarò coraggiosa

Toni-i-i-ight, mi ri-i-ise

Non mi arrenderò, combatterò fino alla fine

Ogni lacrima rimbalzerà

Mi alzo, mi alzo

Sono un titano sotto mentite spoglie

I-I-I-I, I-I-I-I

I-I-I-I-I (Ohh, come un titano sotto mentite spoglie)

I-I-I-I, I-I-I-I

I-I-I-I-I (sono un titano sotto mentite spoglie)

Cosa ne pensate della canzone dell’Albania ad Eurovision 2024?