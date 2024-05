Eurovision 2024: video e testo di Grito di Iolanda (Portogallo)

Grito è la canzone con cui la cantante Iolanda Costa (iolanda) rappresenta il Portogallo all‘Eurovision Song Contest che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

In un’intervista con That Eurovision Site, l’artista portoghese ha dichiarato di aver scritto la canzone dopo essere stata invitata al Festival da Canção ed è “un grido di autodifesa e di fiducia in se stessi”.

Il video ufficiale del brano

Testo Grito di Iolanda

Ouvi, senti o corpo a carregar

Seguimos assim, um e outro, um e outro, um e outro

Sou queda livre, aviso quando lá chegar

Entrego-me aqui, pouco a pouco

Passos largos, presa na partida

Quero largar o que me deixou ferida

Peço à estrela-mãe que faça o dia nascer de novo

(Ainda arde) Transformei cada verso de mim

(Ainda arde) E entregue à coragem que ainda arde, ainda arde

Bate a luz no peito e abre

Sou chama que ainda arde, ainda ardе, ainda arde

Hoje eu quеro provar a mim mesma

Que posso ser o que eu quiser (Que eu quiser)

Juntar quem me quer bem numa mesa

Perdoar quem me quis ver sofrer

A mim não me enganam (Não, não)

Eu sou todo o tamanho (Sou)

Ainda lembro quando era pequena

Eu sonhava primeiro

Passo largos, presa na partida

Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida

E peço à estrela-mãe que faça o dia nascer de novo

(Ainda arde) Transformei cada verso de mim

(Ainda arde) E entregue à coragem que ainda arde, ainda arde

Bate a luz no peito e abre

Sou chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde

Sou chama que ainda arde, ainda arde

Sou chama que ainda arde, ainda arde

Arde, arde, arde

Transformei cada verso de mim

E entregue à coragem que ainda arde, ainda arde

Bate a luz no peito e abre

Sou chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde

Traduzione Grito di Iolanda

Ho sentito, ho sentito il corpo trasportare

Continuiamo così, l’uno e l’altro, l’uno e l’altro, l’uno e l’altro

Sono in caduta libera, ti farò sapere quando arrivo

Qui mi arrendo, poco a poco

Passi lunghi, presi nella partita

Voglio lasciare andare ciò che mi ha lasciato ferito

Chiedo alla stella madre di far risorgere il giorno

(Brucia ancora) Ho trasformato ogni verso di me

(Brucia ancora) E arrenditi al coraggio che ancora brucia, brucia ancora

Colpisci la luce sul tuo petto e aprila

Sono una fiamma che arde ancora, arde ancora, arde ancora

Oggi voglio mettermi alla prova

Che posso essere quello che voglio (quello che voglio)

Riunisci a tavola chi mi ama

Perdona chiunque volesse vedermi soffrire

Non mi prendono in giro (No, no)

Ho tutte le taglie (lo sono)

Ricordo ancora quando ero piccola

Prima ho sognato

Passi lunghi, presi nella partita

Oggi lascio andare ciò che mi ha lasciato ferito

E chiedo alla stella madre di far risorgere il giorno

(Brucia ancora) Ho trasformato ogni verso di me

(Brucia ancora) E arrendersi al coraggio che ancora brucia, ancora brucia

Colpisci la luce sul tuo petto e aprila

Sono una fiamma che arde ancora, arde ancora, arde ancora

Sono una fiamma che arde ancora, arde ancora

Sono una fiamma che arde ancora, arde ancora

Brucia, brucia, brucia

Ho trasformato ogni verso di me

E arrendersi al coraggio che ancora brucia, ancora brucia

Colpisci la luce sul tuo petto e aprila

Sono una fiamma che arde ancora, arde ancora, arde ancora

Cosa ne pensate della canzone del Portogallo ad Eurovision 2024?