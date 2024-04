Eurovision 2024: video e testo di Teresa & Maria di alyona alyona & Jerry Heil (Ucraina)

Alyona Alyona e Jerry Heil hanno vinto lo spettacolo di selezione nazionale ucraina Vidbir con la loro canzone Teresa & Maria e rappresentano l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö.

Il video musicale è tratto dalla loro esibizione al Vidbir 2024 e appare per concessione di Suspilne Ukraine. Il titolo della canzone rinvia alle figure di Madre Teresa e di Maria di Nazareth.

Sebbene il riferimento alla santa di Calcutta abbia sollevato delle critiche da parte di alcuni artisti ucraini, Alyona e Jerry hanno incoraggiato a focalizzarsi sulle lotte che le due figure spirituali hanno affrontato nella vita diventando simbolo della forza delle donne (fonte Eurofestival News).

Il video ufficiale del brano

Testo Teresa & Maria di alyona alyona & Jerry Heil

Джере-джере-джерело, пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці, звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці, твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя – петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м’яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

Тхай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду

Не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою

Ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів

Добра й любові замість

Але в небі є святі

Їх ноги бачили цю землю, знаєш

Твій тернистий шлях

Саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно

І часом не легко

Та з тобою завжди будуть

З неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Testo traslitterato

Dzhere-dzhere-dzherelo, probyva sobi shlyakh

Shcho by shcho by ne bulo, svit na yiyi plechakh

Mani-mani-manivtsi, zvyvysti, skelyasti

Ale znay: v tvoyiy rutsi, tvoye vlasne shchastya

Z namy Mama Tereza i Diva Mariya

Bosi, niby po lezu, yshly po zemli

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Z namy Mama Tereza i Diva Mariya

Bosi, niby po lezu, yshly po zemli

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Navitʹ shche zmalya my shukaly shlyakh

Ta zhyttya – petlya, niby dlya tykh, khto padaye

Na svoyikh plechakh shche male divcha

Nese z bolyu chan i vbacha, shcho to vada ye

Znovu ne taka, to nadto m’yaka

Odyah na kistkakh, holyaka chy to pid vinetsʹ

De tvoye dytya? Shcho tvoye zhyttya?

Ta roky zh letyatʹ! I zatyam: skoro vzhe kinetsʹ

Tkhay khtosʹ khoche aby my zlamalysʹ

Khay buva v tobi zaryadu

Ne po likotʹ, a po paletsʹ

I khay khtosʹ khova za posmishkoyu

Nenavystʹ i zazdristʹ

Koly ty puskayesh v sertse hniv

Dobra y lyubovi zamistʹ

Ale v nebi ye svyati

Yikh nohy bachyly tsyu zemlyu, znayesh

Tviy ternystyy shlyakh

Same tomu ye ne daremno

I khay bude duzhe strashno y temno

I chasom ne lehko

Ta z toboyu zavzhdy budutʹ

Z neba sliduvaty predky

Z namy Mama Tereza i Diva Mariya

Bosi, niby po lezu, yshly po zemli

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Z namy Mama Tereza i Diva Mariya

Bosi, niby po lezu, yshly po zemli

With us, Mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Traduzione Teresa & Maria

Jere-jere-jerelo, si fa strada

Non importa cosa, il mondo è sulle sue spalle

Mani-mani-sciocchi, tortuoso, roccioso

Ma sappi: la tua felicità è nelle tue mani

Madre Teresa e la Vergine Maria sono con noi

A piedi nudi, come su una lama, camminava per terra

Con noi, Mamma Teresa, Diva Maria

Tutte le Dive sono nate come esseri umani

Madre Teresa e la Vergine Maria sono con noi

A piedi nudi, come su una lama, camminava per terra

Con noi, Mamma Teresa, Diva Maria

Tutte le Dive sono nate come esseri umani

Fin da piccoli cercavamo una soluzione

Ma la vita è un loop, come per chi cade

Una bambina è ancora sulle sue spalle

Porta il secchio senza dolore e vede che c’è un difetto

Non più così, è troppo morbido

Vestiti sulle ossa, nudi o sotto la corona

dov’è tuo figlio? qual è la tua vita?

Ma gli anni volano! E poi: presto sarà finita

Se qualcuno vuole che ci rompiamo

Lascia che ci sia una carica in te

Non fino al gomito, ma fino al dito

E lasciare che qualcuno si nasconda dietro un sorriso

Odio e invidia

Quando lasci entrare la rabbia nel tuo cuore

Invece di gentilezza e amore

Ma ci sono santi in paradiso

I loro piedi hanno visto questa terra, lo sai

Il tuo sentiero spinoso

Ecco perché non è vano

E lascia che sia molto spaventoso e oscuro

E a volte non è facile

Ma saranno sempre con te

Gli antenati vengono dal cielo

Madre Teresa e la Vergine Maria sono con noi

A piedi nudi, come su una lama, camminava per terra

Con noi, Mamma Teresa, Diva Maria

Tutte le Dive sono nate come esseri umani

Madre Teresa e la Vergine Maria sono con noi

A piedi nudi, come su una lama, camminava per terra

Con noi, Mamma Teresa, Diva Maria

Tutte le Dive sono nate come esseri umani

Cosa ne pensate della canzone dell’Ucraina ad Eurovision 2024?