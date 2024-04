Eurovision 2024: video e testo di Europapa di Joost Klein (Paesi Bassi)

Europapa è il titolo della canzone con cui Joost Klein rappresenta i Paesi Bassi all‘Eurovision Song Contest 2024 di Malmö.

Joost Klein, noto anche come Joost e, in passato, come EenhoornJoost (Leeuwarden, 10 novembre 1997), è un rapper, scrittore ed ex youtuber olandese.

Il video ufficiale del brano

Testo Europapa Joost Klein

Europe let’s come together!

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)

It’s now or never!

I love you all!

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)

Welkom in Europa

Blijf hier tot ik doodga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Welkom in Europa

Blijf hier tot ik doodga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Bezoek m’n friends in France

Of neem de benen naar Wenen

Ik wil weg uit Netherlands

maar m’n paspoort is verdwenen

Heb gelukkig geen visum nodig

Om bij je te zijn

Dus neem de bus naar Polen

Of de trein naar Berlijn

Ik heb geen geld voor Paris

Dus gebruik m’n fantasie

Heb je een eurootje please

Zeg “merci” en “alsjeblieft”

Ik ben echt alles kwijt

Behalve de tijd

Dus ben elke dag op reis

Want de wereld is van mij

Welkom in Europa

Blijf hier tot ik doodga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Welkom in Europa

Blijf hier tot ik doodga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Euro-pa-pa-pa

(Hey)

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Eu-ro-pa!

(Hey)

Ich bin in Deutschland

Aber Ich bin so allein

Io sono in Italia

Maar toch doet het pijn

Ben aan het vluchten van mezelf

Roep de hele dag om “help!”

Ja ik geef zelfs mensen geld

Maar d’r is niemand die me helpt

Ik hoef geen es-car-gots

Hoef geen fish ‘n chips

Hoef geen paella, no

Ik weet niet eens echt wat dat is

Zet de radio aan

Ik hoor Stromae met “Papaoutai”

Zal niet stoppen tot ze zeggen

“Ja, ja, dat doet-ie goed ey!”

Welkom in Europa

Blijf hier tot ik doodga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Welkom in Europa

Blijf hier tot ik doodga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Euro-pa-pa-pa

(Hey)

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Eu-ro-pa!

Euro-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa….

Welkom in Europa jongen!

(Hey)

Eu-ro-pa

Aan het einde van de dag

Zijn we allemaal mensen

Mijn vader zei me ooit

Het is een wereld zonder grenzen

Ik mis je elke dag

Is wat ik stiekempjes fluister

Zie je nou wel pa

Ik heb naar je geluisterd

Traduzione Europapa Joist Klein

Europa, uniamoci!

(Europa-pa-pa, Europa-pa-pa)

È ora o mai più!

Vi amo tutti!

(Europa-pa-pa, Europa-pa-pa)

Benvenuti in Europa

Rimani qui finché non morirò

Europa-pa, Europa-pa

Benvenuti in Europa

Rimani qui finché non morirò

Europa-pa, Europa-pa

Visita i miei amici in Francia

Oppure porta le gambe a Vienna

Voglio lasciare i Paesi Bassi

ma il mio passaporto è scomparso

Per fortuna non ho bisogno del visto

Stare con te

Quindi prendi l’autobus per la Polonia

Oppure il treno per Berlino

Non ho soldi per Parigi

Quindi usa la mia immaginazione

Hai un euro, per favore?

Di’ “grazie” e “per favore”

Ho davvero perso tutto

Tranne l’ora

Quindi viaggio ogni giorno

Perché il mondo è mio

Benvenuti in Europa

Rimani qui finché non morirò

Europa-pa, Europa-pa

Benvenuti in Europa

Rimani qui finché non morirò

Europa-pa, Europa-pa

Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Europa-pa-pa-pa

(EHI)

Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Europa!

(EHI)

Sono in Germania

Aber Ich bin così solo

Io sono in Italia

Ma fa ancora male

Sto scappando da me stesso

Grida “aiuto!” tutto il giorno.

Sì, do anche dei soldi alla gente

Ma non c’è nessuno che mi aiuti

Non ho bisogno di es-car-gots

Non ho bisogno del fish ‘n chips

Non mi serve la paella, no

Non so nemmeno veramente cosa sia

Accendi la radio

Sento Stromae con “Papaoutai”

Non mi fermerò finché non lo diranno loro

“Sì, sì, lo fa bene, ey!”

Benvenuti in Europa

Rimani qui finché non morirò

Europa-pa, Europa-pa

Benvenuti in Europa

Rimani qui finché non morirò

Europa-pa, Europa-pa

Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Europa-pa-pa-pa

(EHI)

Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Europa!

Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa….

Benvenuto in Europa, ragazzo!

(EHI)

Europa

Alla fine del giorno

Siamo tutti umani?

Mio padre una volta me lo disse

È un mondo senza confini

mi manchi ogni giorno

È quello che sussurro segretamente

Ci vediamo adesso, papà

Ti ho ascoltato

Cosa ne pensate della canzone dei Paesi Bassi ad Eurovision 2024?