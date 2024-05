Eurovision 2024: video e testo di Pedestal di Aiko (Repubblica Ceca)

Pedestal è la canzone con cui la cantautrice ceca di origini russe Aiko rappresenta la Reepubblica Ceca all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

La canzone è un inno post-rottura e all’amore proprio e “sottolinea la determinazione a dare priorità all’indipendenza. Evidenzia l’importanza di mettersi al primo posto di fronte alle avversità e a ogni relazione tossica” ed esplora i sentimenti negativi di una relazione che sta per giungere al termine.

Il video ufficiale del brano

Testo Pedestal di Aiko

Your sorry means nothing

When everything else

Stays the same, stays the same

You stay silent, I get violent

And everything else stays the same

Pathetic and I’m over it

You’re so full of it, full of it

I’ll give all the love to me

And then I’ll truly be free, I’ll truly be free

And I, I, I, I need to learn to

I, I, I, I need to learn to

Put myself on a pedestal

I will be loving me more, loving me

Put myself on a pedestal

I will be loving me more

I finally learned not to force things

And I love me more, love me more, love me more

Love me more than you once did

Put myself on a pedestal

I will be loving me more, loving me more

Love of your life, just please don’t ask

For any actions or any proof

Oh the irony

Where did my pride go?

I feel no shame, but you should and now I know

I, I, I, I need to learn to

I, I, I, I need to learn to

Put myself on a pedestal

I will be loving me more, loving me

Put myself on a pedestal

I will be loving me more

I finally learned not to force things

And I love me more, love me more, love me more

Love me more than you once did

Put myself on a pedestal

I will be loving me more, loving me more

I told you like a million times, why do you keep doing the same thing?

– I’m not doing it, I’m not doing it, I told you…

You are! Stop, where are you going?

– I’m not doing it, I’m off

I will be loving me more,

Loving me 6x,

I will be loving me more!

Loving me more

Loving me more

Loving me, loving me, loving me, loving me, yeah

Traduzione Pedestal di Aiko

Il tuo dispiacere non significa nulla

Quando tutto il resto

Resta lo stesso, rimane lo stesso

Tu stai zitto, io divento violento

E tutto il resto rimane uguale

Patetico e ne ho abbastanza

Ne sei così pieno, pieno di ciò

Darò tutto l’amore per me

E allora sarò veramente libero, sarò veramente libero

E io, io, io, devo imparare a farlo

Io, io, io, devo imparare a farlo

Mettimi su un piedistallo

Mi amerò di più, mi amerò

Mettimi su un piedistallo

Mi amerò di più

Finalmente ho imparato a non forzare le cose

E mi amo di più, mi amo di più, mi amo di più

Amami più di quanto facevi una volta

Mettimi su un piedistallo

Mi amerò di più, mi amerò di più

Amore della tua vita, per favore non chiedere

Per qualsiasi azione o prova

Oh, che ironia

Dov’è finito il mio orgoglio?

Non provo vergogna, ma dovresti e ora lo so

Io, io, io, devo imparare a farlo

Io, io, io, devo imparare a farlo

Mettimi su un piedistallo

Mi amerò di più, mi amerò

Mettimi su un piedistallo

Mi amerò di più

Finalmente ho imparato a non forzare le cose

E mi amo di più, mi amo di più, mi amo di più

Amami più di quanto facevi una volta

Mettimi su un piedistallo

Mi amerò di più, mi amerò di più

Te l’ho detto un milione di volte, perché continui a fare la stessa cosa?

– Non lo faccio, non lo faccio, te l’ho detto…

Sei! Fermati, dove stai andando?

– Non lo faccio, me ne vado

Mi amerò di più,

Amarmi 6 volte,

Mi amerò di più!

Amarmi di più

Amarmi di più

Amarmi, amarmi, amarmi, amarmi, sì

Cosa ne pensate della canzone della Repubblica Ceca ad Eurovision 2024?