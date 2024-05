Eurovision 2024: video e testo di Zari di Marina Satti (Grecia)

Zari è la canzone con cui la cantautrice e attrice greca Marina Satti (Atene, 26 dicembre 1986) rappresenterà la Grecia all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il video ufficiale del brano

Testo Zari di Marina Satti

Pónos mi mas érthei makári

Péfto kai kyliémai sa zári

Káno pos xechnáo t’ ónomá sou

Ki óla allázoun gýro mou apótoma

O ánemos gia pou tha mas párei

Péfto kai kyliémai sa zári

Káno pos xechnáo t’ áromá sou

Ki óla allázoun gýro mou

I’m gonna do it my way

Sto myaló sou tha bainovgaíno

Giatí de mou ‘doses to chéri

Oúte gia na piastó

Kápote eícha póno gia séna kryfó

T’afíno óla na vgoúne

Páme

Put your hands up

Káno óti den ítane pséma

Ríxe álli mia teleftaía forá

Ki áse na mas férei ó,ti thélei metá

(TA TA TA TA TA)

(TA TA TA TA TA TA)

Ki áse na mas férei ó,ti thélei metá

TA TA TA TA TA TA

Na mas férei ó,ti thélei

(TA TA TA TA TA TA)

Ki as eínai na mas férei ó,ti thélei metá

(TA TA TA TA TA TA)

Na mas férei ó,ti thélei

Na mi thymithó

Tis óres pou kónteva na trelathó

Áse na mi thymithó

Den písteves To kárma óti eínai alithinó

Páme

Put your hands up

Káno óti den ítane pséma

Ríxe álli mia teleftaía forá

Ki áse na mas férei ó,ti thélei metá

(TA TA TA TA TA)

Móni ki an méno

Pánta se periméno

Trémo san flóga

San spírto anamméno

Ótan charázei

me tróei to marázi

móni pethaíno an eísai alloú

(TA TA TA TA TA TA)

Ki áse na mas férei ó,ti thélei metá

(TA TA TA TA TA TA)

Na mas férei ó,ti thélei

(TA TA TA TA TA TA)

Ki as eínai na mas férei ó,ti thélei metá

(TA TA TA TA TA TA)

Na mas férei ó,ti thélei

Pónos mi mas érthei makári

Péfto kai kyliémai sa zári

Káno pos xechnáo t’ ónomá sou

Ki óla allázoun gýro mou apótoma

O ánemos gia pou tha mas párei

Péfto kai kyliémai sa zári

Káno pos xechnáo t’ áromá sou

Ki óla allázoun gýro mou apótoma

(TA TA TA TA TA TA)

Ki áse na mas férei ó,ti thélei metá

(TA TA TA TA TA TA)

Na mas férei ó,ti thélei

Ki as eínai na mas férei ó,ti thélei metá

(TA TA)

Ki óla allázoun gýro mou apótoma

Traduzione Zari di Marina Satti

Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta

Che nessun dolore ci venga

Cado e rotolo come un dado

Faccio finta di dimenticare il tuo nome

E tutto cambia intorno a me all’improvviso

Dove ci porterà il vento?

Cado e rotolo come un dado

Faccio finta di dimenticare il tuo profumo

E tutto sta cambiando intorno a me

Vai-vai-vai-vai

Vai-vai-vai-vai

Eh, lo farò a modo mio, nella tua mente entrerò e uscirò

Perché non mi hai nemmeno dato la mano a cui aggrapparmi?

Una volta provavo un dolore segreto per te

Ho lasciato uscire tutto

Avanti, alza le mani e fai finta che non fosse una bugia

Lancia un’ultima volta

E lascia che ci porti quello che vuole dopo

Ta-ta-ta-ta-ta

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

E lascia che ci porti quello che vuole dopo

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Per portarci quello che vuole

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Lascia che ci porti quello che vuole dopo

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Per portarci quello che vuole

Non ricordo

Le ore in cui stavo per impazzire (Marina)

Non farmi ricordare

Non credevi che il karma fosse reale

Avanti, alza le mani e fai finta che non fosse una bugia

Lancia un’ultima volta

E lascia che ci porti quello che vuole dopo

Ta-ta-ta-ta-ta

Anche se vivo da sola, ti aspetto sempre

Tremo come una fiamma, come un fiammifero acceso

Quando scolpisce, la peste mi divora

Morirò da sola se sei da qualche altra parte

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

E lascia che ci porti quello che vuole dopo

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Per portarci quello che vuole

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Lascia che ci porti quello che vuole dopo

Ta-ta-ta-ta-ta-ta

Per portarci quello che vuole

Cosa ne pensate della canzone della Grecia ad Eurovision 2024?