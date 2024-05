Eurovision 2024: video e testo di Fighter di TALI (Lussemburgo)

Fighter è la canzone con cui la cantante di origini israeliane TALI Golergant rappresenta lo Stato di Lussemburgo all‘Eurovision Song Contest che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il video ufficiale del brano

Testo Fighter di TALI

T’as plus vingt ans, t’as plus le temps

De faire l’enfant, de faire que la fête

T’as plus d’argent, pas d’élan

Tu vas vraiment droit vers la défaite

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix, chant de sirène

Qui me dit : “Mais viens, vas-y, prends ma main

Allez, je t’emmène”

Ah, a-ah, ah, a-ah

Qui me dit tout ba-a-as, ah, a-ah

Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix qui me répète :

“Non, mais tu vas où ?”

J’avoue, j’avoue, je sais pas, je veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà

T’as pas le droit d’rester comme ça

Faut faire des choix, t’as quoi dans la tête ?

Mène des combats, crois en toi

Le monde est là, pars à sa conquête

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix, chant de sirène

Qui me dit : “Mais viens, va vers ton destin

Faut pas que tu freines”

Ah, a-ah, ah, a-ah

Qui me dit tout ba-a-as, ah, a-ah

Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix qui me répète :

“Non, mais tu vas où ?”

J’avoue, j’avoue, je sais pas, je veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà

Hear the sound of your dreams, you are so near

They are so near, look around

Hear the sound of your dreams, not of your fears

And just open up your heart

Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et j’entends au loin, au loin, au loin

Cette petite voix qui me répète :

“Non, mais tu vas où ?”

(Ah) Come, I will never let you down

I know you’re a fighter

(Ah) Hold in your heart the love around

You know you’re a fighter

Et cette voix, elle s’en va

Elle revient, dans ma tête

“Non, mais tu vas où ?”

J’avoue, j’avoue, je sais pas, j’veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà

J’avoue, j’avoue, je sais pas, j’veux tout et rien à la fois

J’finirai complètement folle, et voilà

Traduzione Fighter di TALI

Non hai più vent’anni, non hai tempo

Per fare il bambino, per fare la festa

Hai più soldi, nessuno slancio

Stai davvero andando verso la sconfitta

E sento lontano, molto lontano, molto lontano

Questa vocina, il canto della sirena

Chi mi dice: “Dai, vai avanti, prendimi la mano

Vieni, ti porto”

Ah, ah, ah, ah

Chi mi dice tutto ba-a-as, ah, a-ah

Vieni, non ti deluderò mai

So che sei un combattente

Tieni nel tuo cuore l’amore che ti circonda

Lo sai che sei un combattente

E sento lontano, molto lontano, molto lontano

Questa vocina che mi ripete:

“No, ma dove stai andando?”

Lo ammetto, lo ammetto, non lo so, voglio tutto e niente allo stesso tempo

Diventerò completamente pazza e basta

Non hai il diritto di restare così

Devi fare delle scelte, cosa hai in mente?

Combatti la battaglia, credi in te stesso

Il mondo è qui, vai a conquistarlo

E sento lontano, molto lontano, molto lontano

Questa vocina, il canto della sirena

Chi mi dice: “Dai, vai incontro al tuo destino

Non devi frenare.”

Ah, ah, ah, ah

Chi mi dice tutto ba-a-as, ah, a-ah

Vieni, non ti deluderò mai

So che sei un combattente

Tieni nel tuo cuore l’amore che ti circonda

Lo sai che sei un combattente

E sento lontano, molto lontano, molto lontano

Questa vocina che mi ripete:

“No, ma dove stai andando?”

Lo ammetto, lo ammetto, non lo so, voglio tutto e niente allo stesso tempo

Diventerò completamente pazzo e basta

Ascolta il suono dei tuoi sogni, sei così vicino

Sono così vicini, guardati intorno

Ascolta il suono dei tuoi sogni, non delle tue paure

E apri semplicemente il tuo cuore

Vieni, non ti deluderò mai

So che sei un combattente

Tieni nel tuo cuore l’amore che ti circonda

Lo sai che sei un combattente

E sento lontano, molto lontano, molto lontano

Questa vocina che mi ripete:

“No, ma dove stai andando?”

(Ah) Vieni, non ti deluderò mai

So che sei un combattente

(Ah) Tieni nel tuo cuore l’amore che ti circonda

Lo sai che sei un combattente

E questa voce se ne va

Lei ritorna, nella mia testa

“No, ma dove stai andando?”

Lo ammetto, lo ammetto, non lo so, voglio tutto e niente allo stesso tempo

Diventerò completamente pazza e basta

Lo ammetto, lo ammetto, non lo so, voglio tutto e niente allo stesso tempo

Diventerò completamente pazza e basta

Cosa ne pensate della canzone del Lussemburgo ad Eurovision 2024?