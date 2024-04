Eurovision 2024: video e testo di Dizzy di Olly Alexander (Inghilterra)

Dizzy è il titolo del brano con cui Olly Alexander rappresenta l’Inghilterra all’Eurovision Song Contest 2024.

Pseudonimo di Oliver Alexander Thornton (Harrogate, 15 luglio 1990), Olly è un cantante, uno sceneggiatore e attore britannico, nonché ex solista della band elettropop/R&B Years & Years.

Il video ufficiale del brano

Testo Dizzy di Olly Alexander

There’s a place where

We break the line

Make it a circle redefined

Beautiful gardens

Eternal flowers

You know the way so take me there

Won’t you make me

Dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Round and round until the moment never ends

Make me dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Take me back to the beginning again (again, again)

Pulling me close

I feel a stillness in the air

Time has frozen

All memories lost

So won’t you make me

Dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Round and round until the moment never ends

Make me dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Take me back to the beginning again (again, again)

So won’t you make me…

There isn’t an end

There isn’t a start

I don’t wanna stop

I can’t go too far

There isn’t an end

There isn’t a start

I don’t wanna stop

I can’t go too far

There isn’t an end

There isn’t a start

I don’t wanna stop

I can’t go too far

There isn’t an end

There isn’t…

So won’t you make me

Dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Round and round until the moment never ends

Make me dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Take me back to the beginning again (again, again)

Traduzione di Dizzy

C’è un posto dove

Rompiamo la linea

Rendilo un cerchio ridefinito

Bellissimi giardini

Fiori eterni

Conosci la strada, quindi portami lì

Non mi costringerai?

Stordito per i tuoi baci

Vuoi prendermi la mano e farmi girare?

Gira e rigira finché il momento non finisce mai

Fammi girare la testa con i tuoi baci

Vuoi prendermi la mano e farmi girare?

Riportami di nuovo all’inizio (di nuovo, di nuovo)

Tirandomi vicino

Sento una quiete nell’aria

Il tempo si è congelato

Tutti i ricordi perduti

Quindi non vuoi costringermi?

Stordito per i tuoi baci

Vuoi prendermi la mano e farmi girare?

Gira e rigira finché il momento non finisce mai

Fammi girare la testa con i tuoi baci

Vuoi prendermi la mano e farmi girare?

Riportami di nuovo all’inizio (di nuovo, di nuovo)

Quindi non mi costringerai…

Non c’è fine

Non c’è un inizio

Non voglio fermarmi

Non posso andare troppo lontano

Non c’è fine

Non c’è un inizio

Non voglio fermarmi

Non posso andare troppo lontano

Non c’è fine

Non c’è un inizio

Non voglio fermarmi

Non posso andare troppo lontano

Non c’è fine

Non c’è…

Quindi non vuoi costringermi?

Stordito per i tuoi baci

Vuoi prendermi la mano e farmi girare?

Gira e rigira finché il momento non finisce mai

Fammi girare la testa con i tuoi baci

Vuoi prendermi la mano e farmi girare?

Riportami di nuovo all’inizio (di nuovo, di nuovo)

Cosa ne pensate della canzone dell’Inghilterra ad Eurovision 2024?