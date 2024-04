Eurovision 2024: video e testo di La Noia di Angelina Mango (Italia)

La Noia è il titolo del brano con cui Angelina Mango rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024.

Quella che Angelina porta al contest è in realtà una versione leggermente modificata della canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo.

C’è infatti un piccolo taglio per rientrare nella durata massima di 3 minuti prevista dal regolamento con un’unica doppia ripetizione per “È la cumbia della noia” nella seconda parte del ritornello.

Il significato della canzone

Il pezzo rispecchia l’approccio alla vita di Angelina, la consapevolezza di come questa sia composta da momenti positivi e negativi e di come tutta la gamma di sentimenti siano parte dell’ esistenza.

La noia è infatti “il tempo”, tempo a disposizione per fare le cose che amiamo e che ci permette di riconoscere il valore della vita.

Il video ufficiale del brano

Testo La Noia di Angelina Mango

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total

La Noia di Angelina, traduzione in inglese

How many drawings have I done

I stay here and watch them

Nobody comes to life

This page is lazy

I’m in a hurry

And they told me that life is precious

I wear it head high on my neck

My necklace has no pearls of wisdom

They gave me the colored beads

For little girls messed up with trauma

To be developed slowly with age

Yet I’m having an Easter look at zero drama

I almost change city again

That makes me stay still

It comes to me

Boredom

Boredom

Boredom

Boredom

I die without dying

Used these days

I live without suffering

There is no greater cross

All we can do is laugh during these scorched nights

A crown of thorns will be the dress code for my party

It’s the cumbia of boredom

It’s the cumbia of boredom

Total

Ah, it’s the cumbia of boredom

The cumbia of boredom

Total

How many people see evil in things

It makes you want to run away as they start talking

And I would like to tell them that I’m fine but then they look at me badly

So I say it’s difficult to make a living

Business you talk about business

Meanwhile I close my eyes to sign the contracts

Princess calls you princess

So now stop washing the dishes

I die without dying

Used these days

I live without suffering

There is no greater cross

All we can do is laugh during these scorched nights

A crown of thorns will be the dress code for my party

It’s the cumbia of boredom

It’s the cumbia of boredom

Total

Ah, it’s the cumbia of boredom

The cumbia of boredom

Total

So do you write songs?

Yes, love songs

And I don’t want to bore you

But someone has to sing them

Cumbia, I dance cumbia

If I risk tripping at least I’ll stop the boredom

So I’m having a party, I’m having a party

Because it’s the only way to stop

To stop

To stop, ah

Boredom

Boredom

Boredom

Boredom

I die because I die

It makes the days more human

I live because I suffer

It brings the greatest joys

All we can do is laugh during these scorched nights

A crown of thorns

It will be the dress code for my party

It’s the cumbia of boredom

It’s the cumbia of boredom

Total

Ah, it’s the cumbia of boredom

The cumbia of boredom

Total

Total

Quando canta Angelina Mango ad Eurovision 2024?

Per la prima volta, gli artisti delle Big 5 potranno esibirsi, oltre che nella finale dell’11 maggio, fuori gara all’interno delle semifinali (nel suo caso la seconda, in scena il 9 maggio).