Eurovision 2024: video e testo di Zorra dei Nebulossa (Spagna)

Zorra è il titolo del brano con cui i Nebulossa rappresentano la Spagna all’Eurovision Song Contest 2024.

I Nebulossa sono un duo musicale spagnolo fondato nel 2018 a Ondara, composto dalla cantante María “Mery” Bas e dal tastierista Mark Dasousa.

Testo Zorra dei Nebulossa

(Zorra)

(Zorra)

(Zorra)

(Zorra)

(Zorra)

(Zorra)

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres

(Lo sé)

Entiendo que te desespere

(Lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola, soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero

(Zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco

(Zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento

(Zorra, zorra)

Reconstruida por dentro

(Zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real

(Zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral

(Zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal

Te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento

(Zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro

(Zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

Traduzione di Zorra dei Nebulossa

(Cagna)

(Cagna)

(Cagna)

(Cagna)

(Cagna)

(Cagna)

Lo so, sono solo una s***a

Che il mio passato ti divora

So già che sono la pecora nera

La pietra incompresa

So già che non sono chi vuoi

(Lo so)

Capisco che ti renda disperato

(Lo so)

Ma questa è la mia natura

Cambiare per te mi rende pigro

Sono in un buon momento

Era solo questione di tempo

Vado in strada a gridare quello che sento

ai quattro venti

Se esco da sola, sono una s***a

Se mi diverto, la più t***a

Se prolungo ed è giorno

Sono ancora più una t***a

Quando ottengo quello che voglio

(T***a, t***a)

Non è mai perché me lo merito

(T***a, t***a)

E anche se il mondo mi sta mangiando

Nemmeno un secondo ha valore

Sono in un buon momento

Era solo questione di tempo

Vado in strada a gridare quello che sento

ai quattro venti

Sono in un buon momento

(T***a, t***a)

Ricostruito all’interno

(T***a, t***a)

E quella s***a che temevi così tanto ha acquisito potere

E adesso è una s***a da cartolina

(S***a, s****a, s****a)

Quello che non se la passa più male

(S***a, s****a, s****a)

A cui tutto non conta

Lapidatemi se è questo

Sono una t***a da cartolina

Sono una vera donna

(S***a, s****a, s****a)

E se divento viscerale

(S***a, s****a, s****a)

Da volpe diventerò sciacallo

Devi essere finito in un rovo

Sono una t***a da cartolina

Sono in un buon momento

Era solo questione di tempo

Vado in strada a gridare quello che sento

ai quattro venti

Sono in un buon momento

(S***a, s****a, s****a

Ricostruito all’interno

(S***a, s****a, s****a)

E quella s***a che temevi così tanto ha acquisito potere

E adesso è una s***a da cartolina

Cosa ne pensate della canzone della Spagna ad Eurovision 2024?