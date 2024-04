Eurovision 2024: video e testo di Mon Amour di Slimane (Spagna)

Mon Amour è il titolo del brano con cui i Slimane rappresenta la Francia all’Eurovision Song Contest 2024.

Slimane Nebchi, conosciuto semplicemente come Slimane, è un cantante e attore francese di origini algerine (Chelles, 13 ottobre 1989), vincitore della quinta edizione francese del talent show The Voice.

Il video ufficiale del brano

Testo Mon Amour di Slimane

Mon amour

Dis-moi à quoi tu penses

Si tout ça a un sens

Désolé si je te dérange

Mon amour

Te souviens-tu de nous?

Du premier rendez-vous?

C’était beau, c’était fou

Je t’aime

J’sais pas pourquoi

Je rejoue la scène

Mais c’est toujours la même fin qui recommence

Tu n’entends pas

Ma peine, on en fait quoi?

Est-ce que tu m’aimes ou pas?

Mon amour

Je ferai tout ce que je peux

Un océan dans le feu

L’impossible si tu le veux

Oh Mon amour

Allez reviens à Paris

Fais-le pour nous je t’en supplie

Je le promets j’ai compris

Je t’aime

J’sais pas pourquoi

Je rejoue la scène

Mais c’est toujours la même fin qui recommence

Tu n’entends pas

Ma peine, on en fait quoi?

Est-ce que tu m’aimes ou pas?

Dis-moi l’endroit, je t’attendrai

Et si tu ne viens pas, je t’attendrai

C’est bête je sais, je le ferai

Rempli d’espoir je t’attendrai

Je t’aime

J’sais pas pourquoi

Je rejoue la scène

Mais c’est toujours la même fin qui recommence

Tu n’entends pas

Ma peine, on en fait quoi?

Est-ce que tu m’aimes

Est-ce que tu m’aimes

Est-ce que tu m’aimes

Est-ce que tu m’aimes ou pas?

Traduzione Mon Amour Slimane

Mio amore

Dimmi cosa stai pensando

Se tutto questo ha senso

Mi spiace se ti disturbo

Mio amore

Ti ricordi di noi?

Dal primo appuntamento?

È stato bellissimo, è stato pazzesco

Io amo

Non so perché

Rivedo la scena

Ma è sempre lo stesso finale che ricomincia

Non senti

Il mio dolore, cosa ne facciamo?

Mi ami o no?

Mio amore

Farò tutto il possibile

Un oceano in fiamme

L’impossibile se lo vuoi

Oh amore mio

Torna a Parigi

Fallo per noi, ti prego

Prometto che capisco

Io amo

Non so perché

Rivedo la scena

Ma è sempre lo stesso finale che ricomincia

Non senti

Il mio dolore, cosa ne facciamo?

Mi ami o no?

Dimmi il posto, ti aspetto

E se non vieni, ti aspetto

È stupido, lo so, lo farò

Pieno di speranza ti aspetterò

Io amo

Non so perché

Rivedo la scena

Ma è sempre lo stesso finale che ricomincia

Non senti

Il mio dolore, cosa ne facciamo?

Ma tu mi ami

Ma tu mi ami

Ma tu mi ami

Mi ami o no?

Cosa ne pensate della canzone della Francia ad Eurovision 2024?