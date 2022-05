Dune 2: Christopher Walken si unisce a Timothée Chalamet

Il cast di Dune 2 inizia a prendere forma. Dopo la conferma di Florence Pugh nei panni della principessa Irulan e Austin Butler che invece interpreterà Feyd-Rautha, Deadline svela che anche Christopher Walken si unirà al cast andando a interpretare l’Imperatore Shaddam IV – padre della stessa Irulan.

Leggenda del cinema contemporaneo, Christopher Walken è noto per le sue interpretazioni ne La zona morta, Il cacciatore, Pulp Fiction. Più recentemente l’abbiamo anche visto nella serie tv Scissione di Ben Stiller. In Dune 2 vestirà i panni dell’Imperatore, una figura chiave nell’universo creato da Herbert, soprattutto per quello che riguarda i rapporti tra gli Atreides e gli Harkonnen.

Nel precedente adattamento cinematografico di Dune, diretto da David Lynch nel 1984 da David Lynch, il ruolo dell’Imperatore Shaddam IV era stato di José Ferrer.

Oltre alle new entry del cast in Dune 2 di Denis Villeneuve ritroveremo molti dei personaggi che abbiamo già avuto modo di conoscere nella prima parte della saga. Primo tra tutti il protagonista, Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. A fianco a lui anche Chani, interpretata da Zendaya, Lady Jessica, interpretata da Rebecca Ferguson, oltre a Javier Bardem che veste invece i panni di Stilgar.

Dopo aver presentato l’universo, dividendo così il primo libro della pentalogia di Frank Herbert in due parti, l’obiettivo di Villeneuve sarà quello di entrare nel vivo della narrazione raccontando il viaggio del giovane Paul Atreides alla scoperta della sua missione. Il giovane duca, ormai spodestato, ben presto capirà infatti di essere nient’altro che il Messia, il Muad’dib. Una presa di coscienza che lo porterà a essere protagonista di uno scontro epico per la liberazione di Arrakis e per riportare in auge la sua stirpe.