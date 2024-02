Mahmood – Nei letti degli altri: tracklist, audio dell’album e date del tour

È fuori Nei Letti Degli Altri, il nuovo album di Mahmood, su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici (a questo link).

L’album è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità.

Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno.

Qualche giorno prima dell’annuncio – in vari angoli delle città di Milano, Roma e Napoli – sono apparsi dei materassi, a evocare il titolo e le atmosfere dell’album, con alcune frasi che hanno subito attirato l’attenzione dei fan.

L’album è frutto di una ricerca anche a livello di suoni e produzione, dove si ritrovano le influenze e le collaborazioni speciali che sono seguite ai viaggi all’estero di Mahmood.

L’artwork della cover è stato ancora una volta affidato al visual artist e fotografo Frederik Heyman, che ha collaborato con le più importanti star internazionali.

Tracklist Nei Letti degli Altri

NLDA Intro feat. Slim Soledad

TUTA GOLD

COCKTAIL D’AMORE

NEI LETTI DEGLI ALTRI

TUTTI CONTRO TUTTI

BAKUGO

NEVE SULLE JORDAN feat. Capo Plaza

NEL TUO MARE

PARADISO feat. Chiello, Tedua

STELLA CADENTE

Ascolta qui l’album di Mahmood

Il successo e il video di Tuta Gold

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Mahmood sta scalando le classifiche italiane e internazionali con la sua canzone.

Tuta gold ha infatti conquistato il #1 posto nella Top 50 Italia di Spotify e il #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Con oltre 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente nella Top 50 di Svizzera, Lussemburgo, Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania.

Amato anche dalle radio, è al numero #1 della classifica Earone e il videoclip – diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con oltre 8 milioni di views e al numero #1 su VEVO.

I prossimi tour di Mahmood

L’artista ha appena annunciato il sold out – arrivato in solo 24 ore – del live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) che raddoppia con una seconda imperdibile data, prevista per il 22 ottobre 2024.

Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.

Mahmood si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con L’European Tour, 17 date – prodotte da Friends & Partners – che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 e 18 maggio, entrambe sold out.

Seguirà poi il Summer Tour 2024 che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani.

Tutte le informazioni, le date e i biglietti dei tour di Mahmood sono disponibili su: Ticketone.it e Friendsandpartners.it.

