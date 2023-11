Maneskin: testo di Valentine dall’album RUSH! (Are U Coming?)

Ecco il testo di Valentine dei Maneskin,uno dei brani inediti contenuti nell’album RUSH! (Are U Coming?), in uscita venerdì 10 novembre.

La canzone è accompagnata da un video ufficiale in bianco e nero, diretto da George Gallardo Kattah.

Ecco il video ufficiale

Testo Valentine dei Maneskin

Sprecato in amore, incompreso

Tesoro, è più difficile respirare quando non ci sei

Quindi tengo tra le mani le tue foto

E sogna il giorno in cui mangerai per due

Tutto questo amore, sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutta questa lussuria, solo un tocco

Ho tanta paura di rinunciare a te

Valentino, il mio declino

È molto meglio con te

Valentino, il mio declino

Corro sempre da te

Valentino

Valentino

Pazzo innamorato, margherita in fiore

Cuori neri per gli alunni, sto camminando su e giù per la stanza

E mi copro di tatuaggi di noi

Sogno del giorno in cui ci abbracceremo e bruceremo

Tutto questo amore, sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutta questa lussuria, solo un tocco

Ho tanta paura di rinunciare a te

Valentino, il mio declino

È molto meglio con te

Valentino, il mio declino

Corro sempre da te

Valentino

Valentino

Tutto questo amore, tutto questo amore, tutto questo amore

Tutto questo amore, tutto questo amore, tutto questo amore

Traduzione

Sprecato in amore, incompreso

Tesoro, è più difficile respirare quando non ci sei

Quindi tengo tra le mani le tue foto

E sogna il giorno in cui mangerai per due

Tutto questo amore, sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutta questa lussuria, solo un tocco

Ho tanta paura di rinunciare a te

Valentine, il mio declino

È molto meglio con te

Valentine, il mio declino

Corro sempre da te

Valentino

Valentino

Pazzo innamorato, margherita in fiore

Cuori neri per gli alunni, sto camminando su e giù per la stanza

E mi copro di tatuaggi di noi

Sogno del giorno in cui ci abbracceremo e bruceremo

Tutto questo amore, sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutta questa lussuria, solo un tocco

Ho tanta paura di rinunciare a te

Valentine, il mio declino

È molto meglio con te

Valentine, il mio declino

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Tutto questo amore, tutto questo amore, tutto questo amore

Tutto questo amore, tutto questo amore, tutto questo amore

Significato

Valentine esplora attraverso le parole di Damiano David la natura complessa dell’amore e più in particolare una dipendenza affettiva tra due persone.

Il cantante si rivolge a cuore aperto alla sua metà, parlandole dei suoi sentimenti feriti. La storia, pur essendo finita, ha lasciato in entrambi degli strascichi di sofferenza e la paura di lasciarsi andare davvero.

Cosa ne pensate del testo di Valentine dei Maneskin?