Dopo le vergognose polemiche che hanno cercato di oscurare la meravigliosa vittoria del Maneskin all’Eurovision 2021, la Francia ha annunciato che non farà ricorso contro la vittoria dell’Italia, a prescindere dal risultato del test tossicologico di Damiano David.

Come sicuramente avrete letto sul web, una giornalista francese aveva accusato il cantante dei Maneskin di aver fatto uso di cocaina nella Green Room, proprio mentre veniva inquadrato dalle telecamere in mondovisione. La band aveva subito smentito l’accusa, sostenendo di essere contrati all’uso di droghe e Damiano si era volontariamente offerto di fare un test antidroga sul momento per scongiurare ogni dubbi degli avversari.

Some of you are such SORE LOSERS, you can CLEARLY see he’s just celebrating with his fists clenched, he’s definitely not doing drugs. You can’t even let us celebrate in peace. Embarrassing. #Eurovision pic.twitter.com/KN5WBxNzba — Andrea (@ANDREAESCIT) May 22, 2021

L’organizzazione dell’Eurovision non è stata in grado di provvedere la sera stessa, così i Maneskin hanno fatto il test non appena tornati in Italia la mattina successiva. I francesi sembrano essere molto agguerriti, nonostante le suddette prove video fossero abbastanza inconcludenti, tanto che ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, aveva affermato nel weekend : “Se c’è bisogno di un test, faranno i test“.

Il dietrofront della Francia:

Oggi, però, sembra che le acque si siamo calmate, tanto che, come riporta Corriere.it, la direttrice del servizio pubblico Delphine Ernotte ha detto che non chiederà la squalifica dei Maneskin: “Qualche che sia il risultato del test antidroga la Francia non ha alcuna intenzione di fare ricorso. Il voto è stato estremamente chiaro in favore dell’Italia. La vittoria non è stata rubata ed è questo ciò che conta“.

Una eventuale squalifica dell’Italia avrebbe ovviamente consegnato la vittoria al secondo qualificato, ovvero la francese Barbara Pravi con la sua Voilà. La stessa cantante si è espressa sulla controversia: “Per prima cosa, non mi importa granché. Sono cose che non mi riguardano. Soprattutto, quel che è reale, è che i Måneskin sono arrivati primi grazie al voto della giuria e del pubblico. Dopodiché, se si drogano, se si mettono le mutande al contrario o chissà che, non è una questione che mi riguarda“.