I Maneskin a Sanremo 2023 cantano Gossip con Tom Morello

I Maneskin sono tornati al Festival Sanremo e per la seconda volta consecutiva da superospiti della manifestazione canora.

Dopo la vittoria del 2021 che li ha portati al successo planetario, la band questa volta si è esibita con il leggendario Tom Morello, uno dei più celebri chitarristi al mondo che nel corso della sua carriera ha accompagnato – tra gli altri – anche la voce di Bruce Springsteen.

I Maneskin a Sanremo 2023:

Il gruppo, dunque, non poteva non portare al Teatro Ariston l’energia del singolo di più recente uscita, Gossip, tratto dal terzo disco in studio, RUSH!, che li vede suonare proprio con Morello.

La canzone era nata da un riff di Thomas che la band ha tenuto nel cassetto per molto tempo seppur continuando a lavorarvi, fino al magico primo incontro con Tom che era rimasto subito colpito, anzi sconvolto, dalla carica rock dei Maneskin.

La band romana ha portato questa sera non solo il suo ultimo pezzo ma un intero miniconcerto, un medley sulle note di I wanna be your slave, Zitti e buoni, The loneliest, e infine la stessa Gossip.

I Maneskin, dopo aver ricevuto il premio da parte della città di Sanremo consegnato da Amadeus, hanno annunciato il nuovo tour europeo e poi quello italiano che partirà il 3 febbraio per poi concludersi negli Stadi italiani, tra cui quello di San Siro.

Ecco il video dell’esibizione di stasera

Potrebbe interessarti anche:

Il video e il testo del singolo Gossip