I Maneskin in concerto al Madison Square Garden di New York (VIDEO)

I Maneskin hanno appena lanciato il Rush! World Tour e di conseguenza abbiamo la scaletta del loro primo spettacolo negli Stati Uniti.

Il gruppo si è esibito ieri, 21 settembre, in uno show presso una famosa arena di New York, il Madison Square Garden, dove hanno cantato tutti i loro più grandi successi.

In realtà, il concerto segue un evento a sorpresa che hanno realizzato proprio pochi giorni fa a Times Square, sempre nella grande mela, dove hanno fatto scatenare i presenti.

Ovviamente, la band si è esibita con il singolo di più recente uscita, Honey, già presentato nel corso degli MTV VMA 2023, dove si è aggiudicata ancora una volta un Moon Person.

Ma oltre alle loro canzoni, i Maneskin hanno anche realizzato un omaggio alla compianta cantante Amy Winehouse, con il suo celebre pezzo Back to black.

Il nuovo tour toccherà 10 città negli Stati Uniti prima di arrivare in Canada, America Latina, Australia, Singapore, Giappone, Irlanda, Europa e Inghilterra. Insomma, i quattro ragazzi saranno in giro per il mondo durante i prossimi tre mesi!

Nel corso dello spettacolo, il gruppo ha indossato dei look personalizzati e realizzati da Stella McCartney. Prima del concerto dei Maneskin al Madison Square Garden, il cantante Damiano David ha dichiarato: “È uno dei posti più importanti dove puoi sognare di suonare”.

I Maneskin: scaletta al Madison Square Garden

1. Don’t Wanna Sleep

2. Gossip

3. Zitti E Buoni

4. Honey (Are U Coming?)

5. Supermodel

6. Coraline

7. Beggin’

8. The Driver

9. Gasoline

10. Timezone

11. Back to Black

12. Mammamia

13. I Wanna Be Your Slave

14. Humble

15. Bla Bla Bla

16. Kool Kids

17. The Loneliest

18. I Wanna Be Your Slave

Cosa ne pensate del concerto dei Maneskin al Madison Square?