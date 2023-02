Sanremo 2023: il programma della terza serata (scaletta, co-conduttrice e ospiti)

Durante la conferenza stampa dall’Ariston che si è tenuta questa mattina, è stato annunciato cosa accadrà durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023, condotta da Amadeus con Gianni Morandi e Paola Enogu e trasmessa giovedì 9 febbraio.

In questo terzo appuntamento, per la prima volta in questa edizione, tutti i Big si esibiranno insieme nella stessa serata. Per forza di cose, si andrà per le lunghe rispetto alle serate precedenti e la gara si protrarrà fino notte inoltrata, fino alle 2:00 circa, con una nuova classifica provvisoria.

A votare saranno, questa volta, il pubblico da casa attraverso il Televoto e la Giuria Demoscopica. I due sistemi di votazione avranno lo stesso peso percentuale sul risultato.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute in serata e quelle delle prime due serate determinerà una nuova classifica dei 28 cantanti.

Chi sono gli ospiti e chi è la co-conduttrice

Saranno consegnati due premi dalla città di Sanremo: ai Maneskin, che si esibiranno con Tom Morello sulle note della loro Gossip, e a Peppino Di Capri.

Massimo Ranieri si esibirà nuovamente e stavolta con Rocio Morales per presentare il nuovo programma per il sabato sera di Rai 1, Gli italiani hanno sempre ragione.

Oltre ai Maneskin con Tom Morello (attesi per le 22:00 circa), ci sarà il monologo della conduttrice di stasera, la pallavolista Paola Egonu, dedicato al “racconto” delle sue esperienze di vita e ci sarà una parte che verterà sul razzismo.

Al momento, il discorso di Paola è previsto dopo mezzanotte ma potrebbero essere anticipato, come ha precisato Amadeus durante la conferenza stampa.

Sanremo 2023: la scaletta della terza serata

Ad aprire la gara saranno questa volta Paola e Chiara sulle note della loro Furore. Ecco qual è l’ordine d’esibizione.

Paola & Chiara

Mara Sattei

Rosa Chemical

Gianluca Grignani

Levante

Tananai

Lazza

LDA

Madame

Ultimo

Elodie

Mr. Rain

Giorgia

Colla Zio

Marco Mengoni

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Olly

Anna Oxa

Articolo 31

Sethu

Shari

gIANMARIA

Modà

Will

