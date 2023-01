Maneskin – Gossip: video, testo e traduzione del nuovo singolo

I Maneskin pubblicano oggi il nuovo singolo Gossip con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora.

Il singolo farà parte del prossimo, attesissimo album RUSH!, in arrivo il 20 gennaio 2023. L’album è disponibile per il pre-ordine/pre-save QUI.

Il videoclip, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube della band dalle ore 18:00.

Il testo di Gossip

[Verse 1]

Welcome to the city of lies

Where everything’s got a price

It’s gonna be your new favorite place

You can be a movie star

And get everything you want

Just put some plastic on your face

[Pre-Chorus]

This place is a circus, you just see the surface

They cover shit under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

[Chorus]

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh

[Verse 2]

Keep drinking and acting cool

Don’t care if your day is blue

Nobody loves a gloomy face, just

Take your pills and dance all night

Don’t think at all, that’s the advice

So c’mon, let’s try, it’s just a taste

[Pre-Chorus]

This place is a circus, you just see the surface

They cover shit under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

[Chorus]

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh

Traduzione

[Verso 1]

Benvenuti nella città delle bugie

Dove tutto ha un prezzo

Sarà il tuo nuovo posto preferito

Puoi essere una star del cinema

E ottieni tutto quello che vuoi

Basta mettere un po’ di plastica sul tuo viso

[Pre-ritornello]

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la m***a sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonic, questo è il sogno americano, quindi

[Coro]

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh

[Verso 2]

Continua a bere e a comportarti bene

Non importa se la tua giornata è blu

Nessuno ama una faccia cupa, solo

Prendi le tue pillole e balla tutta la notte

Non pensare affatto, questo è il consiglio

Quindi dai, proviamo, è solo un assaggio

[Pre-ritornello]

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la m***a sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

[Coro]

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh

I Maneskin parlando del nuovo singolo

Parlando della collaborazione con Tom Morello per il nuovo singolo, hanno dichiarato:

“L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band!” – Damiano.

“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!” – Ethan.

“Tom è uno dei miei più grandi idoli, ascoltandolo ho sempre imparato molto. Suonare con lui è stato un sogno che diventa realtà. È stato un dono enorme e una grande conquista in un anno incredibile!” – Thomas.

“La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più” – Vic.

Racconta Tom Morello “Quando mi hanno parlato di una band italiana che fa rock ho pensato “Ma davvero? Ma dai”. E invece vederli suonare dal vivo mi ha sconvolto. La loro carica rock, la loro potenza, la loro sensualità, sono indiscutibili, meritano di essere uno dei più grandi punti di riferimento del rock n roll per le nuove generazioni. Ho suonato in studio con loro a Hollywood, sono grandiosi, suonano benissimo, scrivono canzoni bellissime, sanno creare una connessione forte e autentica col loro pubblico, chiunque abbia modo di vederli suonare dal vivo lo può dire: il pubblico va in delirio! Mi ricordano alcune tra le più grandi band degli anni ’90.”