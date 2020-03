L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Bielorussia con il brano Da Vidna dei Val!!

Da Vidna sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere i Val sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano Da vidna.



Val - Da Vidna (EUROVISION 2020 BELARUS LIVE 🇧🇾) - WINNER

Testo Da vidna

Traduzione

[Verse 1] Zaplyatala vosyenʹ yasnu kosami dy rasplyalaZapluta1a, yak zima zamyataye stsyezhki pozniya saboy dabyalaZapytala, oy nashto mnye toy, kaho nye vybiralaOy, zablytala da vidna, nochka tsyomna tayamnitsami i zharstsyu pawna [Chorus] Da vidna, da vidna zastalasya nye adnaDa v1dna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw X2Da v1dna, da vidna zastalasya nye adna [Post-Chorus] Nye maya vina, zastalasya nye adna [Verse 2] Oy, yak mala maladzyenʹkaya w dzyewkakh dy pabyla0y, yak rana, oy rana, ruzha byelaya, kamu ty tak kvitnyetsʹ pachala?Oy, ty mama, oy nashto mnye toy, kaho nye vybiralaOy, zablytala da vidna nochka tsyomna tayamnitsami i zharstsyu pawna [Chorus] v1dna, da vidna zastalasya nye adnaDa v1dna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw X 2Da v1dna, da v1Dna zastalasya nye adna [Post-Chorus] Nye maya vina, zastalasya nye adnaZastalasya nye adna

ho intrecciato l’autunno e poi l’ho disintrecciato

mi sono perso perché l’inverno ha coperto il cammino con la neve

mi sono chiesto perché avevo bisogno l’unico che io non avevo scelto

sono rimasto confuso fino all’alba, una notte oscura piena di segreti e passioni

fin0 all’alba, fino all’alba non ero ancora da solo

fino all’alba, fino all’alba la chiara luna ci teneva insieme

fino all’alba, fino all’alba la chiara luna ci teneva insieme

fin0 all’alba, fino all’alba io non ero ancora da solo

non ero l’unico a dare la colpa per non rimanere da solo

oh io non ho fatto rimanere una ragazza a lungo, la mia giovinezza è passata

0h quanto presto, oh così presto, sei fiorita? La mia rosa bianca e a chi?

Oh mamma, perché ho bisogno dell’unico che io non ho scelto

io sono rimasto confuso fino all’alba, una notte oscura piena di segreti e passioni

io non ero l’unico a cui dare la colpa per non essere rimasto da solo

non ero da solo