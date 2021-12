Amici 21: Nicol e Rea verranno eliminate o sostituite? (VIDEO)

Nicol e Rea stanno attraversando un periodo non facile nella scuola di Amici. Rudy Zerbi convoca oggi le due ragazze per discutere dell’esito dell’ultima classifica, quella di Fedez.

Il professore non è fatto contento dopo che le due compagne di stanza si sono classificate di nuovo ultime.

Zerbi sottolinea che il risultato con queste gare per loro è sempre più o meno lo stesso, a ciò si aggiunge il fatto che gli streaming su Spotify non decollino e che non siano in grado di comunicare abbastanza, soprattutto per quanto riguarda le puntate in studio.

“Io direi che è arrivato il momento di dire anche basta”, si pronuncia il professore annunciando l’intenzione di sostituirle o eliminarle piuttosto che inviarle in sfida per l’ennesima volta.

Anche il loro modo di replicare, secondo l’insegnante, troppo remissivo e arrendevole è un indicatore del fatto che finora l’unico che ci ha creduto nel loro percorso è stato soltanto lui.

Nicol reagisce ammettendo di non aver raggiunto ancora il massimo ma non accetta l’accusa di averci messo scarso impegno in questi 3 mesi nella scuola.

Subito dopo aver lasciato la sala, infastidita dalla discussione, si sfoga con Alex. “Mi mandi a casa”, ripete la cantante in un momento di rabbia e di sconforto.

