Essence e Disney insieme per la nuova collezione dedicata alle Principesse!

Un connubio senza fine quello tra Essence e Disney che anche quest’anno firmano una nuova collaborazione, tutta dedicata alla Principesse più amate dai bambini (ma tantissimo anche dagli adulti!).

Questo nuovo lancio è interamente dedicato a Jasmine e Rapunzel con il motto “Courage To Be Kind” che rispecchia a pieno l’essenza di queste due intraprendenti ragazze, che sono di ispirazione anche ai giorni nostri.





La collezione Disney Princess Courage To Be Kind

La collezione è composta da due palette, dedicate una alle rispettive principesse. Comprendono 16 ombretti dal finisch opaco e metalizzato, molto pigmentato e con una leggera fragranza. La palette Rapunzel presenta toni

malva e rosa, mentre la palette Jasmine offre nuance lilla e tortora. Il tutto al prezzo di 11,90€. Gli ombretti possono essere applicati con i due pennelli: uno adatto a sfumare gli ombretti l’altro utilissimo per stendere polveri e glitter sulla palpebra mobile (prezzo 2,99€)

Oltre alle palette Essence offre due rivisitazioni di uno dei bestseller del brand: si tratta del mascara I LOVE EXTREME effetto volumizzante in due confezioni particolarissime per l’occasione. Prezzo 3,59€.

Dulcis in fundo, un trend che ormai negli ultimi anni non può mancare mai: le ciglia finte, per look semplici o un po’ extra. Possono essere usate più volte e contengono al loro interno la colla adatta. Prezzo 3,79€.

Quale è la vostra Principessa Disney preferita? Acquisterete qualche prodotto di Essence x Disney?