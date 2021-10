Nei panni di una principessa 3: il terzo capitolo della saga natalizia con Vanessa Hudgens

Che Natale sarebbe senza Nei panni di una principessa? Netflix ormai lo sa bene e, con l’arrivo dei primi freddi autunnali, ha distribuito a sorpresa il primo trailer di Nei panni di una principessa 3. Distribuito in Italia con il titolo Nei panni di una principessa, questo terzo capitolo vedrà come protagonista sempre Vanessa Hudgens che riprenderà i ruoli degli altri film.

Nei panni di una principessa 3 segna una nuova collaborazione tra Vanessa Hudgens dopo i due precedenti titoli della stessa saga e il recente My Little Pony: A New Generation, in cui lei ha prestato la voce al personaggio di Sunny nella versione originale.

Il film arriverà su Netflix in streaming a partire dal 18 novembre.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Non sarebbe Natale senza uno scambio o tre!

Quando una reliquia inestimabile viene rubata, la regina Margaret e la principessa Stacy chiedono l’aiuto dell’audace cugina sosia di Margaret, Fiona, che collabora con un uomo affascinante e misterioso del suo passato per recuperarla… in un scambio molto inaspettato.

Ambientato ancora una volta durante le feste di Natale, Nei panni di una principessa 3 divertirà i fan delle rom-com natalizie con il giusto mix di ingredienti che, chi ha già visto i film precedenti, conosce ormai bene.

Ci domandiamo se per caso, oltre ai tre personaggi visti nel secondo episodio, Vanessa Hudgens non ne interpreti anche un quarto! Non ci sorprenderebbe, visto il mood giocoso del film stesso.

Non ci resta che attendere qualche tempo per scoprirlo!