UFFICIALE! Eurovision Song Contest: ecco dove si terrà l’edizione 2021!

L’Eurovision Song Contest 2021 ha già la sua meta. Come si vociferava ormai da tempo anche l’edizione 2021 si svolgerà a Rotterdam, in Olanda. Il paese ospitante per l’edizione 2020 dopo la vittoria lo scorso anno di Duncan Laurence, non ha potuto ospitare come si deve questa incredibile manifestazione musicale a livello europeo.

Ecco perché la scelta di dare una seconda chance alla città di Rotterdam era più che dovuta. Un’altra motivazione è data dal fatto che, non essendoci stata alcuna gara non c’è stato un altro paese vincitore e quindi svolgerlo in Olanda era senza dubbio la scelta più ovvia. Come auspicato l’evento si terrà alla Ahoy Arena.

Ecco le parole di Martin Österdahl, nuovo supervisore esecutivo di ESC:

Siamo estremamente felici di poter ora andare avanti. È di vitale importanza che l’Eurovision ritorni l’anno prossimo e siamo lieti di avere l’impegno necessario dei nostri membri nei Paesi Bassi per riportare questo tanto amato show al pubblico di tutto il mondo. Sono fermamente convinto che tutti noi coinvolti in ESC resisteremo alle sfide e ai cambiamenti per riportare il Contest più forte che mai, garantendo la sua longevità per i decenni a venire.

Eurovision Song Contest Rotterdam 2021

The Eurovision Song Contest 2021 will take place in Rotterdam!

Watch this video on YouTube