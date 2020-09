Enola Holmes: In arrivo il romanzo del film Netflix. Ecco i dettagli

Qualche mese fa vi avevamo parlato del nuovo film Enola Holmes con protagonista Millie Bobby Brown (guarda il trailer qui). Nel cast troviamo anche Henry Cavill Sam Claflin e Helena Bonham Carter. Netflix rilascerà il fim il 23 settembre e per chi ama leggere abbiamo una bella notizia. Il romanzo di Nancy Springer da cui è tratta la serie uscirà un giorno prima il 22 settembre.





Il romanzo Enola Holmes – Il caso del marchese scomparso è il primo tradotto in italiano della serie. Sinossi: Lo sapevate che Sherkock Holmes ha una sorella? Si chiama Enola Holmes, ma i suoi fratelli maggiori non parlano volentieri di lei: la considerano una seccatura. Solo sua madre la capisce dal vero. Almeno fino al giorno in cui la donna non scompare. I fratelli Holmes sono convinti che se ne sia andata di sua volontà – sicuramente non sopportava più i capricci della figlia adolescente.

Tuttavia, Enola sa che non è così. E dunque, escluso l’impossibile, ciò che resta per quanto improbabile deve essere la verità: la donna è stata rapita. Mentre Sherlock e Mycroft, ignari della cosa, architettano di spedire la sorella in una scuola privata per non doversi occupare di lei, Enola pianifica la sua evasione dal collegio. Il suo obiettivo ora è ritrovare la madre.

Nancy Springer scrive romanzi per adulti, giovani adulti e ragazzi da molti anni. Conta 50 romanzi e spazia dalla narrativa contemporanea al mistero che a volte diventa horror. Ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto molti premi tra cui due Edgar Awards e il James Tiptree Award. Il 22 settembre sarà anche rilasciato Le indagini a fumetti, ovvero l’adattamento di Serena Bosco.

Per leggere tutti i dettagli sul prezzo e prenotare una copia potete consultare questo link