Tellonym: cos’è e come funziona l’app per fare domande anonime

Non soltanto di TikTok vivono i giovanissimi italani in questo periodo storico così complicato. Di recente, infatti, a fianco della nota app per creare video creativi e divertenti è arrivata anche Tellonym. Ma di che tipo di app stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme!

Che cos’è e come funziona Tellonym

Partiamo dal nome dell’applicazione, che nasce da un tra il verbo “to tell” ovvero “dire” in inglese e “anonym” ovvero “anonimo” in inglese.

Idealmente l’applicazione ricorda molto da vicino Sarahah, di cui vi avevamo parlato su Ginger Generation.

In pratica per usarla vi basterà crearvi un account, cercare la persona a cui siete interessati ed inviare una chat. Questa conversazione sarà del tutto anonima. Nessuno, insomma, potrà mai risalire all’emittente del messaggio.

Le domande e le conversazioni su Tellonym hanno un nome specifico e si chiamano Tells. Questi tells li potrete condividere, per esempio, nelle vostre Instagram Stories. In questo modo i vostri followers su Instagram avranno la possibilità di leggere quello che vi è stato chiesto (anche le cose più spinose).

Su Tellonym, proprio in funzione delle caratteristiche dell’applicazione, di norma troviamo tante domande sulle relazioni amorose. Spesso infatti leggiamo domande come “sei fidanzato/a?” oppure “chi è la tua crush?”. Insomma, l’applicazione è il luogo giusto dove stare se siete degli inguaribili curiosi che però non riescono a farsi avanti.

Come scaricare l’applicazione

L’app è disponibile sia per Android sia per iOS, quindi è supportata da iPhone e da dispositivi Samgung. Cliccando qui potete accedere all’applicazione e iniziare a collegare il vostro account Instagram con Tellonym. E ovviamente a fare tutte le domande del caso ai vostri contatti!