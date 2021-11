Encanto: intervista ai registi su musica e significato del film

Encanto è arrivato finalmente nelle sale con la sua carica di musica e magia. In occasione della presentazione del film abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con i filmmaker del 60° Classico Disney.

Stiamo parlando dei registi Jared Bush e Byron Howard, e della co-regista Charise Castro Smith i quali ci hanno raccontato un po’ del significato del film e dell’importanza della musica in esso. In particolare è stata molto interessante la riflessione di Jared Bush sulla percezione che le persone hanno di se stesse in relazione ai social media.

Guarda la nostra intervista ai filmmaker di Encanto

La trama del film

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Encanto include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), mentre Germaine Franco (Dora e la città perduta, La piccola boss, Prendimi!) ha composto la colonna sonora originale.

Il cast vocale italiano

Nel cast vocale italiano di Encanto ci sono il cantautore e musicista Alvaro Soler nel ruolo di Camilo, il cugino di Mirabel con il potere di cambiare il proprio aspetto per trasformarsi in chiunque voglia; l’attore e regista Luca Zingaretti nei panni di Bruno, lo zio di Mirabel con il dono di prevedere il futuro; l’attrice e cantante Diana Del Bufalo in quello di Isabela, la sorella di Mirabel, praticamente perfetta e con la magica abilità di far crescere le piante e far sbocciare i fiori; e l’attrice colombiana Angie Cepeda in quelli di Julieta, la mamma di Mirabel con il potere di guarire.