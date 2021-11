La casa di carta: è arrivato il secondo libro in attesa del gran finale!

Il gran finale de La casa di carta è sempre più vicino e in attesa del 3 dicembre i fan possono iniziare a leggere il secondo libro tratto dalla serie. Magazzini Salani ha infatti annunciato l’uscita del secondo volume L’accademia che segue il precedente Enigma del professore. Ecco qualche dettaglio

Il nuovo libro è disponibile nelle librerie e online dal 18 novembre e conta 208 pagine. Al centro della trama troviamo Sergio Marquina (Il professore) che dopo aver compiuto la più grande rapina della storia è tornato. Ha pubblicato un annuncio su un giornale, ingannato la polizia e vuole dare una possibilità a chi vorrebbe svoltare la propria vita. Ha deciso infatti di allargare la banda, invitando alcune mente brillanti in un luogo segreto: L’accademia.

L’Accademia ha l’aspetto di una fabbrica abbandonata, un relitto industriale dall’aria grigia e dismessa. All’interno, uno piccolo gruppo di uomini e donne dall’aria ordinaria è seduto ai banchi. Tuttavia questa non è una scuola. Tra le mura dell’edificio dovranno risolvere complessi enigmi e rompicapi e provare il loro coraggio. Quando entra in gioco il Professore, la posta in gioco è alta, molto alta. Per portare a termine la missione non sarà necessario essere i più forti, i più intelligenti o i più veloci, bisognerà dimostrare di essere disposti a tutto.

Estratto dal libro:

Buongiorno. Prima di tutto permettetemi di darvi il benvenuto all’Accademia. Vi chiedo scusa per i modi un po’ scortesi, oserei dire, con cui vi abbiamo portati qui, ma spero che capiate. Sono state migliaia le persone che hanno risposto al reclutamento, ma siete stati selezionati solo voi. Vi faccio le mie più sincere congratulazioni.

Ecco la copertina del libro de La casa di carta: