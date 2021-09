The Undoing arriva in prima serata su TV8 dal 7 settembre. Trama e cast

La serie The Undoing è stata una tra le serie più viste recentemente su SKY. Per chi si fosse perso la serie o per chi volesse riguardarla, gli episodi arriveranno in chiaro su TV8 dal 7 settembre in prima serata. Ecco qualche dettaglio e la trama del thriller con Nicole Kidman e Matilda De angelis che ha appassionato milioni di persone

The Undoing – Le verità non dette è una miniserie televisiva statunitense diretta da Susanne Bier, tratta dal romanzo Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz edito in Italia nel 2016. La miniserie ha debuttato il 25 ottobre 2020 su HBO negli Stati Uniti. La serie conta 6 episodi per un totale di 340 minuti di visione. In Italia l’8 gennaio 2021 SKY l’ha resa disponibile in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic.

SINOSSI. Grace (Nicole Kidman) e Jonathan Fraser (Hugh Grant) sono due professionisti affermati di New York. Lei è psicoterapeuta, lui oncologo e sono sposati felicemente. Hanno una bella casa a Manhattan, sono benestanti e il loro figlio dodicenne Henry frequenta una prestigiosa scuola privata. Il loro mondo comincia a crollare quando Elena (Matilda De angelis), la mamma di un compagno di scuola di Henry, viene brutalmente assassinata nello studio di Jonathan, che improvvisamente sparisce. L’uomo diventa così il sospettato principale. Piano piano le verità non dette e le bugie nel rapporto apparentemente idilliaco tra Grace e Jonathan cominciano a venire a galla.

Ecco il post sull’arrivo in chiaro di The undoing:

La voce di Nicole Kidman, i suoi abiti straordinari, Matilda De Angelis alla sua ”prima” americana, l’ambientazione… #TheUndoing, dal 7 settembre in prima visione alle 21.15. pic.twitter.com/VwBbfmH32o — TV8 (@TV8it) September 2, 2021