Emmy 2020 – vincitori: Trionfo per Succession, Schitt’s Creek e Zendaya

Ieri sera ha avuto luogo la cerimonia degli Emmy 2020. L’evento non ha potuto svolgersi in presenza e così i nominati hanno partecipato collegati in remoto da casa. Le serata è stata presentata da Jimmy Kimmel e ha visto alcune vittorie inattese. Tra i protagonisti troviamo Zendaya che entra nella storia. Infatti, con i suoi 24 anni è la più giovane attrice di sempre a vincere una statuetta. Bene anche Schitt’s Creek (prima serie a vincere tutti i premi principali per una serie comica) e Succession. 11 Emmy per Watchmen. Qualche delusione per The Crown. Ecco la lista dei vincitori!

Miglior serie tv drammatica

Succession (HBO)

Miglior serie comedy

Schitt’s Creek (Pop)

Miniserie migliore

Watchmen

Miglior attore protagonista serie drama

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice protagonista serie drama

Zendaya (Euphoria)

Miglior attrice protagonista in serie comedy

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Miglior attore protagonista in miniserie o film tv

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film tv

Regina King (Watchmen)

Migliore Supporting Actor serie drama

Billy Crudup (The Morning Show)

Miglior Supporting Actress serie drama

Julia Garner (Ozark)

Outstanding Supporting Actor in serie comedy

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Miglior Supporting Actress in serie comedy

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film-tv

Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film-tv

Uzo Aduba – Mrs. America

Miglior serie comedy

Schitt’s Creek (Pop TV)

Miglior Reality

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Miglior varietà

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Colonna sonora migliore: Watchmen

Film per TV: Bad Education con Hugh Jackman

Il premio come miglior regia di serie drama è andato Andrij Parekh – Succession (episodio “Hunting”) e per serie comedy a Andrew Cividino e Daniel Levy – Schitt’s Creek (episodio “Happy Ending”). Soddisfazioni anche per Unhorthodox con Maria Schrader che vince un Emmy 2020 per miglior regia di miniserie.

Vi ricordiamo che Succession, Euphoria, Watchmen sono disponibili on demand su Sky e Now TV. Il film per la TV Bad Education andrà in onda in anteprima su Sky Cinema 2 il 23 settembre alle 21,15.