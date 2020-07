La splendida voce di Emma Muscat si unisce al teen idol Astol per un mix perfetto di reggaeton dall’irresistibile ritmo latino. Il risultato è Sangria, il nuovo singolo in uscita il 3 luglio.

Sangria parla di una storia d’amore in estate. Il colore della sangria riflette quello del tramonto e viceversa. La musica libera i sentimenti e le emozioni, in una calda serata che sembra non finire mai.

Audio





Testo

Quanto manca non ci vediamo da un po’

il tempo non passa

ma per raggiungerti ora mi sa

che sbaglio via

tanto so che ogni strada fino all’alba

mi porta dritta alle tue labbra

quindi tu aspetta

so che mi fai male sei un chiodo fisso al cuore

ma ho voglia di passare questa notte insieme a te

che questo monolocale diventa un lungomare

togliamoci le scarpe e poi facciamo ciò che vuoi

e adesso balla un po’ con me

la musica ci porterà con sé

la tua mano nella mia ma come per magia

con il sole che tramonta in un bicchiere di sangria

io sono il segreto di un bacio a cui pensi

mentre ti addormenti con lui

sono il senso di colpa di un brivido che dolcemente sale

sono galante quindi te lo chiedo

webe vieni a ballare con un bandolero

e già sento il caldo regge poco la scusa dell’alcol

non sono un santo e non mi faccio fregare

se chiami il tuo viso d’angelo io sono le ali

e una rosa nel letto un amante perfetto

il nome che non scordi più, Astol who

e adesso balla un po’ con me

la musica ci porterà con sé

la tua mano nella mia

ma come per magia

mi baci poi vai via

con il sole che tramonta in un bicchiere di sangria

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

balliamo insieme fino a mattina

solo con te io riesco a sentirmi più viva

più scendi giù piùe e la testa mi gira baby ho copiato ginger generation

guardando il tramonto e bevendo sangria

uo uo uno

e adesso balla un po’ con me

la musica ci porterà con sé

la tua mano nella mia

mi baci e poi vai via

na na na na

na na na na

na na na na

con il sole che tramonta in un bicchiere di sangria