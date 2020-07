Sapete quale può essere il modo migliore per buttarsi alle spalle i brutti e difficili mesi che abbiamo passato chiusi in casa? Fare un bel tuffo nell’acqua cristallina dell’Aquafan di Riccione! Proprio così! Il parco acquatico, uno fra i più amati e frequentati in Italia, ha in serbo per voi una stagione incredibile!

Aquafan – Acquista biglietti e risparmia online



Il divertimento è assicurato con i suoi fantastici scivoli, lunghi in totale oltre 3 km! Dal Kamikaze all’Extreme River, dallo Speedriul al River Run, dal Surfin’hill al Twist e ai Tobogas. Fino allo StrizzaCOOL: l’attrazione formato famiglia che permette discese su un gommone a più persone alla volta.

Il divertimento ad Aquafan è adatto a grandi e piccini, per i più temerari e per tutti quelli che semplicemente hanno voglia di un po’ di sano relax! Ce n’è davvero per tutti i gusti!

Le attrazioni per i bambini di Aquafan

Il parco Acquafan offre ben tre zone bimbi con tre piscine attrezzate con scivoli dove l’altezza massima dell’acqua è di 50 cm.

L’area bimbi più importante è l’Arca Beach. Qui si trova l’Arca di Noè sulla cui cima i bambini possono avventurarsi fino a scendere nella piscina antistante, attraverso i 4 scivoli azzurri (3 scoperti e 1 chiuso), il tutto sotto lo sguardo divertito dei tanti animali che abitano e circondano l’Arca.

A pochi metri dall’Arca Beach c’è poi la Piscina dell’Elefante, adatta ai piccolissimi. I bambini possono raggiungere i tre mini scivoli bianchi che sbucano dalla pancia dell’Elefante Rosa attraverso un ponticello in legno pensato appositamente per loro.

L’altra area pensata appositamente per i bambini è l’Antarctic Beach, la piscina per giocare e divertirsi come al Polo Sud, scivolando, ma senza ghiaccio! È custodita dal grande Orso Bianco che sorveglia i suoi piccoli amici, mentre si divertono a scendere in sicurezza dentro ai due mini scivoli paralleli, lunghi ciascuno 3 metri circa.

I biglietti e le offerte per l’estate 2020

Per questa estate così particolare il parco vi propone delle offerte imperdibili! I biglietti di entrata al parco costano 25,50 euro, ma solo se lo acquistate online cliccando qui o qui sotto!