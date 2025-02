I Fantastici 4: Gli Inizi, tutto quello che c’è da sapere sul film

I Fantastici 4 stanno per tornare. L’attesissimo film (ri)porta infatti sullo schermo la prima famiglia Marvel alle prese con la loro prima avventura in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni Sessanta. Nel cast de I Fantastici 4: Gli Inizi vedremo Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach rispettivamente nei panni di Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/la Cosa. Completano il cast Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. In attesa di vedere il film è stato lanciato il primo trailer che è stato celebrato con uno speciale evento dal vivo – trasmesso anche in streaming, allo U.S. Space & Rocket Center, sede dello Space Camp, a Huntsville, in Alabama, con la partecipazione dei principali membri del cast. Diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feigel, il film uscirà nelle sale cinematografiche il 23 luglio.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

