Lo strangolatore di Boston: tutto sul film con Keira Knightley

Lo strangolatore di Boston è il nuovo film targato 20th Century Studios che sta per debuttare in streaming su Disney+. Ispirato a fatti di cronaca, il film vede Keira Knightley e Carrie Coon nei panni delle due giornaliste pioniere che hanno raccontato la storia dei famigerati omicidi dello Strangolatore di Boston degli anni ’60.

Il trailer del film

Quando esce il film

Lo strangolatore di Boston sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 17 marzo.

Il cast del film

Scritto e diretto da Matt Ruskin e prodotto da Ridley Scott, il film vede nel cast due volte candidata all’Oscar® Keira Knightley (The Imitation Game, Orgoglio e pregiudizio), dalla candidata all’Emmy® Carrie Coon (Fargo, The Gilded Age), da Alessandro Nivola (Amsterdam), David Dastmalchian (Dune), Morgan Spector (Homeland – Caccia alla spia), Bill Camp (Joker) e dal vincitore dell’Oscar® Chris Cooper (Il ladro di orchidee).

Di che cosa parla il film

Il film segue Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una reporter del quotidiano Record-American, che diventa la prima giornalista a trovare una correlazione tra gli omicidi dello Strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta cerca di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Carrie Coon), ma il duo si trova ostacolato dal dilagante sessismo dell’epoca. Ciononostante, McLaughlin e Cole portano avanti la storia correndo un grande rischio personale e mettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità.

Il film è ispirato alle vicende che hanno portato all’arresto di Albert DeSalvo, noto come lo “strangolatore di Boston”, che nel periodo compreso tra il 1962 e il 1964 uccise tredici donne. Pur avendo confessato la sua consapevolezza e, di conseguenza incriminato, secondo molti DeSalvo potrebbe non essere l’esecutore materiale degli omicidi in quanto esistono delle prove discordanti.

Lo strangolatore di Boston è una crime story che punta a ricostruire i fatti mettendo al centro due giornaliste coraggiose, in un’epoca in cui per una donna non era semplice far sentire la propria voce.