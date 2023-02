Amici 22: il daytime di oggi 28 febbraio non andrà in onda

Il daytime di Amici 22 di oggi, martedì 28 febbraio, non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmessa la fiction di Canale 5, Buongiorno Mamma 2.

Oggi alle 14:08 è in tv, dunque, la replica della seconda puntata della fiction con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, a seguire la consueta striscia pomeridiana con il Grande Fratello Vip.

Perché Amici 22 non va in onda oggi

A seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore, scrittore e marito di Maria De Filippi, sono sospesi tutti i programmi targati Fascino, di proprietà della conduttrice.

Una decisione dovuta non solo a motivi logistici ma anche all’incompatibilità di programmi come Uomini e Donne e Amici con un momento così difficile per Maria, per la sua famiglia e per il suo staff.

La puntata di domenica 26 febbraio, è in effetti, stata già registrata e ciò è avvenuto prima dell’improvvisa scomparsa di Costanzo. Tuttavia è impossibile immaginare una messa in onda, nell’immediato.

Al momento non si hanno informazioni su quando andrà in televisione lo speciale già registrato, anche se sappiamo che si tratta del penultimo pomeridiano della domenica, prima dell’inizio della fase serale.

Amici, pur essendo ambientato in una scuola, è un programma d’intrattenimento leggero e a tratti giocoso. Perciò è impossibile pensare che venga trasmesso in un clima così doloroso per Mediaset e non solo.

Vi terremo informati quando il talent show condotto da Maria De Filippi verrà trasmesso nuovamente su Canale 5. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti, provenienti dalla pagina Amici News.