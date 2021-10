Elite 6 è stata confermata. Netflix annuncia altre tre storie brevi!

La serie spagnola Elite ha ufficialmente avuto il via libera per una sesta stagione. La notizia arriva oggi insieme a quella che ci saranno altre tre storie brevi su alcuni personaggi. Prossimamente vedremo la quinta stagione, che alcuni attori come Aron Piper hanno già salutato. Tuttavia, già sappiamo che non sarà l’ultima. Ecco i dettagli e alcune date da segnarsi

Lo scorso giugno Netflix aveva lanciato il format delle storie brevi su alcuni personaggi (i dettagli qui). Sembra che la piattaforma abbia deciso di puntare di nuovo su questo progetto. Infatti prossimamente e precisamente nel mese di dicembre vedremo alcuni brevi episodi su alcuni personaggi di Elite. In particolare il 15 Dicembre sarà dedicato al trio Phillipe, Caye, & Felipe. Il 20 Dicembre uscirà lo speciale su Samuel & Omar e infine il 23 quello su Patrick.

In Elite 5 avremo la possibilità di capire se il principe Philippe pagherà finalmente per gli abusi e le molestie che la sua famiglia nasconde da tempo. Il ragazzo infatti ha registrato una confessione a Elodie (molestata in precedenza) esortandola a farne ciò che vuole. Ci sarà giustizia? Cayetana lo perdonerà o troverà un nuovo principe azzurro? Omar reggerà all’assenza di Ander?

Samuel racconterà la verità a Ari o manterrà il segreto? La polizia sta ancora indagando su chi abbia aggredito Ari quella notte. Quanto ci metteranno a scoprire la storia che lega Mencia a Armando? L’uomo è infatti ricco e facoltoso e la sua scomparsa farà notizia. Rebe e Samuel manterranno il segreto?

Le risposte a queste e molte altre domande arriveranno presto dato che le riprese continuano spedite e possiamo aspettarci i nuovi episodi già nel 2022.

Ecco l’annuncio su Twitter con gli aggiornamenti su Elite:

NOTIZIONA del giorno: la stagione 6 di Elite è stata confermata 🎉



E sono in arrivo tre nuove short stories, segnate sul calendario 🗓️



15 Dicembre – Phillipe, Caye, & Felipe

20 Dicembre- Samuel & Omar

23 Dicembre – Patrick pic.twitter.com/Hm40iZxUSB — Netflix Italia (@NetflixIT) October 28, 2021