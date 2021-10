X Factor Live 2021- concorrenti: chi sono i Karakaz

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

I Karakaz, 21/29 anni, arrivano da Milano, Bassano del Grappa, Ala (Trento) e Ventimiglia. Michele, il frontman, ha un atteggiamento ombroso ma sul palco tira fuori la sua anima rock.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi sono i Karakaz, concorrente di X Factor 2021

Karakaz sono un progetto musicale che nasce da un’idea del frontman, Michele. Già ad 8 anni suona infatti la batteria e circa 3 anni fa dà vita al suo progetto solista: compone, arrangia e registra la voce e tutti gli strumenti. Insieme a lui sul palco di X Factor 2021 ci sono Luigi, Massimo e Sebastiano. I

l nome della band è un omaggio a suo nonno, partito da giovane per Caracas per cercare di costruirsi un futuro. Arrivano ai Live Show nel Roster di Hell Raton.

Nella prima fase di Audizioni i Karakaz portano un singolo Useless, che genera immediamente in Hell Raton una grande curiosità. La musica della band è definita dal frontman stesso “crudele”.