Elite Week – Netflix: dal 14 al 17 giugno quattro brevi episodi speciali

Oggi Netflix ha diffuso il primo trailer ufficiale della quarta stagione di Elite. I nuovi episodi debutteranno il prossimo 18 giugno. Tuttavia, la piattaforma ha deciso di creare la giusta atmosfera dedicando alla serie spagnola l’intera settimana. Come? Attraverso quattro cortometraggi. Ecco qualche dettaglio in più

Per la gioia dei fan di Elite, alcuni di questi cortometraggi avranno come protagonisti personaggi che no rivedremo nei nuovi episodi. Sarà quindi l’occasione per dare un ultimo saluto. Stiamo parlando di Carla e Nadia, interpretate da Ester Exposito e Mina El Hammani. Non è previsto invece un ritorno di Danna Paola nei panni di Lucrecia e di Jorge Lopez come Valerio.

Il primo cortometraggio della Elite Week, che aprirà quindi le Historias Breves, è dedicato al trio composto da Guzman, Cayetana e Rebe. Il bizzarro gruppo parteciperà a una particolare festa e dovrà affrontare i postumi causati dall’utilizzo di particolari sostanze. Sembra ci sarà anche la polizia. Il secondo cortometraggio sarò invece più romantico e avrà al centro Guzman e Nadia. Lei ha deciso di lasciare Madrid per andare a studiare a New York con una borsa di studio condivisa con Lucrecia. Omar invita la sorella a partecipare a una festa, ma la ragazza non vuole rischiare di incontrare Guzman per paura di non riuscire a ripartire. Come andrà a finire?

Il terzo giorno della Elite Week sarà dedicato al cortometraggio Ander, Omar & Alexis. Racconterà della volontà di Ander di stare vicino al nuovo amico durante la malattia. A differenza di quanto accaduto a lui, la cura di Alexis non sembra procedere al meglio e il ragazzo è pronto a lasciarsi andare. Ander promette però di aiutarlo. Infine ci sarà spazio per Carla e Samuel e per la loro “storia” a distanza e molto particolare.

Ecco le date da segnare per non perdersi le brevi storie:

14/06 Guzmán + Cayetana + Rebe

15/06 Nadia + Guzmán

16/06 Ander + Omar + Alexis

17/06 Carla + Samuel

C’è ancora tanto da vedere prima che inizi la stagione 4: le STORIE BREVI di ELITE arrivano dal 14 al 17 giugno. 💛 14/06 Guzmán + Cayetana + Rebe

💙 15/06 Nadia + Guzmán

❤️ 16/06 Ander + Omar + Alexis

💜 17/06 Carla + Samuel pic.twitter.com/Z9QUaC8bSl — Netflix Italia (@NetflixIT) May 19, 2021