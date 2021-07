Elite 5: Anche Aron Piper (Ander) saluta la serie Netflix! (VIDEO)

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’addio di Miguel Bernardeau alla serie Elite (i dettagli qui). Oggi è la volta di un nuovo addio che già in tanti avevamo previsto: quello di Aron Piper. Il suo personaggio Ander ha quindi concluso la sua storyline con la quarta stagione.

Aron Piper ha detto: Per me aver fatto parte di Elite è stato un enorme viaggio, molto lungo, molto difficile ma molto ricco a essere onesto. Questo ruolo ha rappresentato un’opportunità, ha aperto un mondo intero per noi del cast come una famiglia. L’ultima scena che ho girato è stata devastante. Ho pianto come un bambino. Tutti applaudivano per noi, perché era anche l’ultima scena di Miguel. Abbiamo finito nello stesso momento. È finito un capitolo ma sta per iniziarne un altro.

Nel finale della quarta stagione della serie Netflix Ander parte finalmente per il tanto desiderato viaggio intorno al mondo. Lascia Omar a Madrid e il loro è un addio ma anche un arrivederci, Omar infatti promette di aspettarlo. Lasciano quindi aperta l’idea e la speranza che la loro storia possa continuare anche se ognuno dei due è libero di conoscere altre persone. Insieme a lui parte anche Guzman e i due migliori amici dicono quindi addio alla serie e ai loro personaggi nello stesso momento.

Ecco il video diffuso su social di Elite con il saluto di Aron Piper: