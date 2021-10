X Factor Live 2021- concorrenti: chi sono i Bengala Fire

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Bengala Fire quattro giovani della provincia di Treviso tra i 23 e i 28 anni, sono un gruppo brit-rock, mettono insieme diverse influenze musicali ma sono uniti da un amore sconfinato per il rock ‘n’ roll.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi sono i Bengala Fire, concorrenti di X Factor 2021

I Bengala Fire sono da 11 anni una band rock composta da Mattia Mariuzzo, detto Mario, Andrea Orsella, per gli amici Orso, Davide Bortoletto, Borto, e Alexander Puntel, chiamato Lex.

Hanno iniziato ad esibirsi nei bar della loro provincia, poi alle sagre di paese e in questi anni hanno fatto più di cento concerti e vogliono spiccare il volo ai Live nel Roster di Manuel Agnelli.

Si sono presentati alle Audizioni con il loro singolo Valencia, che ha aperto un dibattito tra Manuel Agnelli e Mika.