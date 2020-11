Elite – Netflix: Due attori diranno addio alla serie dopo la quarta stagione

Qualche mese fa vi avevamo aggiornato sulle new entry nel cast nella quarta stagione di Elite. In queste ultime ore invece dopo alcune indiscrezioni riportate anche da Eonline sembra che due attori principale lasceranno la serie Netflix. Ecco qualche dettaglio in più

Come tutti già sappiamo Lu, Nadia e Carla già non ci saranno nelle terza parte. Oggi scopriamo che anche Omar (Omar Ayuso) e Samuel (Itzan Escamilla) sono pronti a salutare la serie Netflix. Per ora non abbiamo ulteriori dettagli ma sappiamo che le riprese sono in corso anche se avevano subito uno stop per un caso di Covid nello staff. Se da una parte c’è chi saluta non dobbiamo dimenticare i nuovi arrivi.

Manu Rios, Carla Diaz, Martina Cariddi e Pol Granch. Questi quattro nomi avranno il difficile compito di “sostituire” o almeno provare a sostituire alcuni dei personaggi che non ci saranno più. Carla, Lu, Valerio, Nadia e Polo infatti hanno detto per sempre addio alla serie Netflix che per molti è stata un trampolino di lancio. Sicuramente per il pubblico saranno mancanze importanti perchè hanno sostenuto la trama per tre intere stagioni. Staremo a vedere cosa porteranno di nuovo queste new entry.

Ecco le reazioni alla notizie del pubblico di Elite:

