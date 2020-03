Elisa Maino cambia il suo look: ecco com’è diventata

Elisa Maino ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. Se prima sfoggiava la sua lunghissima e folta chioma, completamente pari, ora porta con disinvoltura un taglio leggermente scalato con una vistosa frangetta. Ma non è tutto: nella sua ultima foto pubblicata su Instagram indossa anche delle lenti a contatto verdi e un rossetto nude che rende le sue labbra molto più carnose.

Molti fan hanno apprezzato questo cambiamento che la rende sicuramente diversa dal solito. Mentre altri un po’ meno, convinti che stesse meglio con il suo look abituale, sicuramente più “acqua e sapone”.

I risultati e i progetti di Elisa Maino

Classe 2003, è arrivata al successo grazie a Musical.ly che ora conosciamo come TikTok. Elisa è risultata, in effetti, tra i TikToker più influenti dello scorso anno.

Nell’edizione 2019 dei Kids’ Choice Awards è stata in nomination nella categoria locale Internet Star Preferita ed è stata scelta come rappresentante italiana della KCA Social Squad. Si tratta di una squadra formata da 9 influencer in rappresentanza di sette paesi, che ha l’obiettivo di far vivere agli utenti l’esclusivo pre-evento e l’orange carpet con le star internazionali dei Kids’ Choice Awards.

Con i suoi video che vanno dai 15 ai 60 secondi, Elisa ha conquistato tutti. La star del web non sa cantare, ma da 10 anni balla danza classica e hip hop. Frequenta il Liceo Classico e ama il greco. Il suo sogno nel cassetto, però, è quello di diventare una conduttrice televisiva e partecipare ai suoi programmi preferiti: X Factor e Amici.

Lo scorso dicembre, uno speciale su Super! ha raccontato ai telespettatori come è cambiata la sua vita negli ultimi anni. Dalla piccola Riva del Garda a Milano, tra impegni lavorativi, famiglia, studio e nuove amicizie la vita di Elisa Maino è stata completamente stravolta.