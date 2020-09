Gaia Gozzi è nel cast di Heroes all’Arena di Verona

Domenica 6 settembre 2020 in diretta dall’Arena di Verona avrà vita il primo grande concerto italiano in live streaming. Nel cast ci sarà anche Gaia che possiamo ascoltare in rotazione radiofonica con il suo brano Coco Chanel, secondo estratto dall’album Nuova Genesi.

Cinque ore di grande musica live con tanti artisti della scena musicale italiana del momento. Un evento storico a sostegno dei lavoratori dello spettacolo e dedicato ai nostri eroi: il personale medico-sanitario che ha combattuto in prima linea.

Tutti gli ospiti in scaletta di Heroes

Achille Lauro ∙ Afterhours ∙ AIELLO ∙ ANNA ∙ Anastasio ∙ Brunori Sas ∙ CARA∙ Coez ∙ Coma Cose ∙ Diodato ∙ Elodie ∙ Eugenio in Via Di Gioia ∙ Fedez ∙ Frah Quintale ∙ Francesca Michielin ∙ Franco126 ∙ Gaia Gozzi ∙ Gazzelle ∙ Gemitaiz & MadMan ∙ Ghali ∙ Ghemon ∙ Levante ∙ Madame ∙ Mahmood ∙ Margherita Vicario ∙ Marlene Kuntz ∙ Marracash ∙ Mecna ∙ Nitro Wilson ∙ Pinguini Tattici Nucleari ∙ Priestess ∙ Random ∙ Rocco Hunt ∙ Salmo ∙ Selton ∙ Shiva ∙ Subsonica ∙ THE KOLORS ∙ Tommaso Paradiso ∙ Willie Peyote.

Come seguire l’evento in streaming

I biglietti per l’accesso streaming all’evento con Gaia sono disponibili su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket. Lo streaming sarà disponibile sul sito di Futurissima.net in grado di consentire una fruizione spettacolare ed interattiva nei tre stage virtuali e nella community area. Verranno offerte al pubblico delle vere opportunità di socializzazione virtuale e avranno un’esperienza digitale straordinaria!

Il ricavato di Heroes andrà ad alimentare il fondo “Covid19 – Sosteniamo La Musica”. Gestito da Music Innovation Hub con il contributo di Spotify è promosso da FIMI in partnership con AFI, Assomusica, Nuovo IMAIE e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia. Artisti emergenti e lavoratori intermittenti, cuore pulsante e silenzioso dell’industria musicale.

Organizzato e prodotto da Friends and Partners – Concerti ed eventi, Live Nation Italia e Vivo Concertii, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, Librerie la Feltrinelli e con i contributi di Vertigo e Magellano Concerti. Spotify è Music Streaming Partner di Heroes.